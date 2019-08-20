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РИА Новости
Культура

В московских библиотеках можно будет побывать в другой реальности

13:57 20.08.2019 (обновлено: 17:27 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Лекция на тему: "Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополненной реальностью"
Лекция на тему: Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополненной реальностью
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. В 105 московских библиотеках и культурных центрах осенью можно будет встретить Гагарина, посмотреть на мир глазами человека с аутизмом и изучить версии гибели группы Дятлова, с помощью репортажей и историй, созданных с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Это направление назвали виртуальной журналистикой. О новых проектах рассказала руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер.
Почти за год РИА Новости уже осуществили четыре проекта VR и семь - AR. С помощью технологий VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) можно смоделировать некий мир или обстоятельства и показать пользователям то, что они не могут увидеть на самом деле.
Для того, чтобы смотреть продукцию VR нужно скачать бесплатное приложение, разработанное РИА Новости, и надеть кардборд - специальные очки, которые осенью завезут в столичные библиотеки.

"У нас есть проекты VR, с помощью которых люди могут буквально почувствовать на себе, как воспринимают мир слепые или люди с аутизмом. Вы как бы оказываетесь в теле человека с аутизмом, со всеми его реакциями, проблемами", - рассказала Рудицер.

© РИА НовостиСкриншот из VR проекта "Механика Аутизма. Почему они так реагируют?"
Скриншот из VR проекта Механика Аутизма. Почему они так реагируют?
1 из 3
Скриншот из VR проекта "Механика Аутизма. Почему они так реагируют?"
© РИА Новости
© РИА НовостиСкриншот из VR проекта "Слепые в большом городе".
Скриншот из VR проекта Слепые в большом городе
2 из 3
Скриншот из VR проекта "Слепые в большом городе".
© РИА Новости
© РИА НовостиСкриншот из VR проекта "Валерка встречает Гагарина"
Скриншот из VR проекта Валерка встречает Гагарина
3 из 3
Скриншот из VR проекта "Валерка встречает Гагарина"
© РИА Новости
1 из 3
Скриншот из VR проекта "Механика Аутизма. Почему они так реагируют?"
© РИА Новости
2 из 3
Скриншот из VR проекта "Слепые в большом городе".
© РИА Новости
3 из 3
Скриншот из VR проекта "Валерка встречает Гагарина"
© РИА Новости
Есть исторический репортаж "Валерка встречает Гагарина" – про мальчика, который из квартиры на Ленинском смотрит из окна на проезжающий кортеж первого космонавта.

"Вы чувствуете себя тем самым ребенком, смотрящим на Гагарина. Для этого проекта мы взяли документальные кадры киносъемки. Было сложно отобрать именно те, которые бы соответствовали ракурсу, как будто смотришь из окна", - пояснила разработчик.

По ее словам, в ближайших планах создание виртуального музея утраченных картин, в котором можно будет увидеть пропавшие, украденные, пострадавшие полотна в основном русских художников.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛекция на тему: "Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополненной реальностью"
Лекция на тему: Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополненной реальностью
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Лекция на тему: "Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополненной реальностью"
Рудицер пояснила, что технология дополненной реальности (AR) – это когда 3D-объекты воображаемого мира возникают на фоне реального, как некое наложение, картинка сверху. С этими объектами пользователь может взаимодействовать, например, приближать их, увеличивать.

"Помимо того, что вы узнаете факты, вы можете это все еще и увидеть. Например, так сделан репортаж с использованием AR про трагическую гибель группы Дятлова. Когда возобновили следствие по этому делу, мы виртуально реконструировали три основные версии того, как они могли погибнуть. Теперь можно с помощью приложения, скаченного на телефон, в пространстве увидеть всю хронологию каждой из трех версий", - рассказала Рудицер.

По ее словам, интерес к технологиям очень большой, но многим новое кажется сложным. Возможность опробовать форматы виртуальной журналистики в библиотеках, в привычной обстановке, привлечет к ним большую аудиторию.
VR-проекты агентства – победители престижных премий и конкурсов: IPRA Golden World Awards 2019, European Digital Media Awards, Всероссийского конкурса для печатных и электронных СМИ "В союзе слова и добра", Communicator Awards, "Лучшие социальные проекты 2019".
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