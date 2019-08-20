В московских библиотеках можно будет побывать в другой реальности

"У нас есть проекты VR, с помощью которых люди могут буквально почувствовать на себе, как воспринимают мир слепые или люди с аутизмом. Вы как бы оказываетесь в теле человека с аутизмом, со всеми его реакциями, проблемами", - рассказала Рудицер.
"Вы чувствуете себя тем самым ребенком, смотрящим на Гагарина. Для этого проекта мы взяли документальные кадры киносъемки. Было сложно отобрать именно те, которые бы соответствовали ракурсу, как будто смотришь из окна", - пояснила разработчик.
"Помимо того, что вы узнаете факты, вы можете это все еще и увидеть. Например, так сделан репортаж с использованием AR про трагическую гибель группы Дятлова. Когда возобновили следствие по этому делу, мы виртуально реконструировали три основные версии того, как они могли погибнуть. Теперь можно с помощью приложения, скаченного на телефон, в пространстве увидеть всю хронологию каждой из трех версий", - рассказала Рудицер.