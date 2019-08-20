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РИА Новости

Титов указал на недочеты в законопроектах о "регуляторной гильотине"

12:26 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах, сообщила пресс-служба Титова.
Законопроект о госконтроле, по мнению Титова, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вместо нее говорится о толковании "всех сомнений в нарушении обязательных требований" в пользу контролируемого лица, указывает омбудсмен.
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"Контрольно-надзорные органы, помимо всего прочего, наделяются правом блюсти "и иные охраняемые законом ценности". Однако понятие "охраняемых законом ценностей" нигде не определено, что делает законопроект очень непредсказуемым для бизнеса", - подчеркивает Титов. Также не учтено важное, с точки зрения уполномоченного, положение о том, что дела об административных правонарушениях не должны возбуждаться без проведения согласованной органами прокуратуры проверки.
Что касается проекта федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", в отзыве констатируется, что понятие "обязательных требований" сузилось до требований, установленных нормативными правовыми актами. "Из него исчезли СанПины, ГОСТы, международные стандарты и т.д. Соответственно, на них не распространяются новые принципы регулирования (актуализация, категорирование, оценка регулирующего и фактического воздействия, единый реестр требований)", - отмечает он.
"В законопроекте сохраняются риски вменения уголовной ответственности вместо административной за одни и те же нарушения… В качестве критерия дифференциации ответственности указана "массовость несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований", но не ясно, является она основанием для ужесточения, либо, наоборот, смягчения ответственности", - продолжает омбудсмен. Помимо замечаний к законопроектам, Титов в отзыве предложил узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении контрольно-надзорной деятельности. Для этого необходимо создать при правительстве общественный деловой совет, считает он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть контрольные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины", в результате чего утратят силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены. Как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, требования государства после применения "гильотины" будут систематизированы по новому принципу - не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса. Тему развил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале, предложив прекратить с 1 января 2021 года действие вообще всех устаревших нормативных актов в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.
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Борис ТитовДмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФРоссияОбщество
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