Титов указал на недочеты в законопроектах о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах, сообщила пресс-служба Титова.

Законопроект о госконтроле, по мнению Титова, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вместо нее говорится о толковании "всех сомнений в нарушении обязательных требований" в пользу контролируемого лица, указывает омбудсмен.

"Контрольно-надзорные органы, помимо всего прочего, наделяются правом блюсти "и иные охраняемые законом ценности". Однако понятие "охраняемых законом ценностей" нигде не определено, что делает законопроект очень непредсказуемым для бизнеса", - подчеркивает Титов. Также не учтено важное, с точки зрения уполномоченного, положение о том, что дела об административных правонарушениях не должны возбуждаться без проведения согласованной органами прокуратуры проверки.

Что касается проекта федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", в отзыве констатируется, что понятие "обязательных требований" сузилось до требований, установленных нормативными правовыми актами. "Из него исчезли СанПины, ГОСТы, международные стандарты и т.д. Соответственно, на них не распространяются новые принципы регулирования (актуализация, категорирование, оценка регулирующего и фактического воздействия, единый реестр требований)", - отмечает он.

"В законопроекте сохраняются риски вменения уголовной ответственности вместо административной за одни и те же нарушения… В качестве критерия дифференциации ответственности указана "массовость несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований", но не ясно, является она основанием для ужесточения, либо, наоборот, смягчения ответственности", - продолжает омбудсмен. Помимо замечаний к законопроектам, Титов в отзыве предложил узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении контрольно-надзорной деятельности. Для этого необходимо создать при правительстве общественный деловой совет, считает он.