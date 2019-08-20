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РИА Новости

В Нижегородской области более 800 человек ищут девочку, пропавшую в лесу

12:20 20.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Более 800 человек и 97 единиц техники задействованы в поисках пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 14 часов. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В районе идут масштабные поиски.
"Группировка по поиску пропавшей в лесу в Вознесенском районе девочки увеличена. В поисках ребенка принимают участие все службы экстренного реагирования, волонтеры и неравнодушные жители района. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники, семь собак. В том числе от МЧС - 96 человек, 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водолазы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России проверяют дно близлежащих водоемов.
Кроме того, для поисков ребенка применяются два беспилотных летательных аппарата, оборудованных тепловизорами, которые обследуют лесополосу с воздуха. Также в поисках задействованы два вертолета поисково-спасательного отряда "Ангел".
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
15 августа, 18:52РИА Новости
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