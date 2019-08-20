В Нижегородской области более 800 человек ищут девочку, пропавшую в лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Более 800 человек и 97 единиц техники задействованы в поисках пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 14 часов. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В районе идут масштабные поиски.

"Группировка по поиску пропавшей в лесу в Вознесенском районе девочки увеличена. В поисках ребенка принимают участие все службы экстренного реагирования, волонтеры и неравнодушные жители района. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники, семь собак. В том числе от МЧС - 96 человек, 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водолазы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России проверяют дно близлежащих водоемов.