Нижегородский министр прокомментировал идею ограничить гаджеты в школах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин заявил РИА Новости, что считает ограничение использования мобильных телефонов в школе "излишне радикальной мерой".
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
"Считаю, что запрет на использование смартфонов в школе - мера излишне радикальная. Тем более что многие преподаватели успешно внедряют современные технологии в образовательный процесс, в том числе используют и смартфоны, например, при организации интерактивных опросов", - заявил Злобин.
19 августа, 16:10РИА НовостиАбонент недоступен
Он отметил, что, "безусловно, есть дети, которых мобильный телефон отвлекает от занятий, но в этом и состоит задача педагога - провести урок настолько увлекательно, чтобы заинтересовать каждого ученика".
"Возможно, стоит ввести специально отведённые места в образовательных организациях, где можно было бы безопасно оставлять на время смартфоны, но не запрещать их использование совсем", - добавил министр.
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