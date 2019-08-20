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РИА Новости

Нижегородский министр прокомментировал идею ограничить гаджеты в школах

12:11 20.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин заявил РИА Новости, что считает ограничение использования мобильных телефонов в школе "излишне радикальной мерой".
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
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"Считаю, что запрет на использование смартфонов в школе - мера излишне радикальная. Тем более что многие преподаватели успешно внедряют современные технологии в образовательный процесс, в том числе используют и смартфоны, например, при организации интерактивных опросов", - заявил Злобин.
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Он отметил, что, "безусловно, есть дети, которых мобильный телефон отвлекает от занятий, но в этом и состоит задача педагога - провести урок настолько увлекательно, чтобы заинтересовать каждого ученика".
"Возможно, стоит ввести специально отведённые места в образовательных организациях, где можно было бы безопасно оставлять на время смартфоны, но не запрещать их использование совсем", - добавил министр.
Селфи
19 августа, 19:02Сказано в эфире - Радио Sputnik
Слышали новость? Телефоны в школах запретят – все ради здоровьяКому должен, всем прощаю: о долгах теперь можно будет узнать из СМС. Надежно ли? Нормативы утилизации: в чем проблемы? Школы и телефоны: надо ли ограничивать использование сотовых? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы “Слышали новость?”
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