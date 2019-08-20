Нижегородский министр прокомментировал идею ограничить гаджеты в школах

Слышали новость? Телефоны в школах запретят – все ради здоровья Кому должен, всем прощаю: о долгах теперь можно будет узнать из СМС. Надежно ли? Нормативы утилизации: в чем проблемы? Школы и телефоны: надо ли ограничивать использование сотовых? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы “Слышали новость?”