В ЛНР обвинили Киев в беспорядочном минировании у участка разведения сил

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют районы вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.

"В очередной раз украинские боевики не только саботируют договоренности о проведении разминирования и извлечении неразорвавшихся боеприпасов в районе населенного пункта Золотое, а наоборот, проводят беспорядочное минирование районов, которые определены как важные для осуществления мониторинга миссии (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) и передвижения гражданских лиц", - сообщили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики продолжают отказывать СММ ОБСЕ в доступе к участку разведения в районе населенного пункта Золотое, что по словам собеседника агентства, неоднократно подтверждается в отчетах наблюдателей миссии.