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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в беспорядочном минировании у участка разведения сил

12:09 20.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТабличка "Осторожно - мины!" в поселке Зайцево Донецкой области
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют районы вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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"В очередной раз украинские боевики не только саботируют договоренности о проведении разминирования и извлечении неразорвавшихся боеприпасов в районе населенного пункта Золотое, а наоборот, проводят беспорядочное минирование районов, которые определены как важные для осуществления мониторинга миссии (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) и передвижения гражданских лиц", - сообщили в пресс-службе.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики продолжают отказывать СММ ОБСЕ в доступе к участку разведения в районе населенного пункта Золотое, что по словам собеседника агентства, неоднократно подтверждается в отчетах наблюдателей миссии.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.
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