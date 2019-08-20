ВСУ наращивают силы на Попаснянском направлении, заявили в ЛНР

"Киевские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне операции Объединенных сил (ООС), в частности, разместив пять БМП недалеко от школы № 24 в районе населенного пункта Попасная (у линии соприкосновения - ред.)", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что также три бронированных разведывательных машины и три БМП зафиксированы в населенном пункте Александрополье Попаснянского района. "Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - уточнили в пресс-службе народной милиции ЛНР.