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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва продолжит поддержку хлебозавода, подтвердившего статус промкомплекса

11:45 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Московское правительство продолжит оказывать поддержку "Хлебозаводу № 22", подтвердившему статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Статус промышленного комплекса позволяет предприятию сокращать налоговую нагрузку компании до 25%. Чтобы получить специальный статус промкомплекса, производство должно соответствовать определенным показателям, среди которых: объем инвестиций (на гектар), объем выручки от производственной деятельности (на гектар), размер фонда оплаты труда (на гектар) и средний уровень заработной платы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Прохоров отметил, что на данный момент на предприятии работает 579 человек, средняя заработная плата составляет более 50 тысяч рублей. За 2018 год предприятие инвестировало в собственное развитие 23 миллиона рублей, и эти средства пошли на приобретение современного производственного оборудования.
ЗАО "Хлебозавод № 22" производит в Москве хлеб из пшеничной муки высшего сорта, хлеб из ржано-пшеничной муки, зерновой и диетический хлеб, сдобные, кондитерские и слоеные изделия, куличи. По данным пресс-службы, статус промкомплекса был присвоен производителю хлеба 7 июня 2017 года.
В минувшем году "Хлебозавод № 22" модернизировал производство, введя в эксплуатацию модульный реверсивный транспортер, линию Кенинг, тестоокруглители, тестоделители, сахарожирорастворители, льдогенератор и другое дополнительное оборудование. В планах предприятия на 2019-2022 годы инвестировать до 50 миллионов рублей в улучшение условий труда сотрудников, а также в совершенствование технологического процесса, отмечается в сообщении.
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Статус промышленного комплекса могут получить предприятия, соответствующие установленным критериям эффективности промышленной деятельности. Статус позволяет серьезно сократить налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю. Сегодня таким статусом обладает 49 московских производителей, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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