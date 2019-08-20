"Новатэк" выделил Мурманской области средства на социальные проекты

МУРМАНСК, 20 авг – РИА Новости. Руководство ПАО "Новатэк" и Мурманской области подписали соглашение о социальном партнерстве, в рамках которого регион получает 320 миллионов рублей, в том числе на закупку машин скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Соглашение о социальном сотрудничестве является дополнительным к тому, что было подписано на ПМЭФе в июне этого года. "Там цифра стоит до конца следующего года порядка 320 миллионов", - сказал журналистам председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, отвечая на вопрос об объеме финансирования по дополнительному соглашению.

Комментируя соглашение, Михельсон отметил, что компания считает необходимым оказывать помощь региону в социальном развитии. "Мы работаем во многих регионах, и есть такая традиция – каждый год мы подписываем трехлетнее соглашение: следующий год уже прописан, второй – третий год – есть наметки, каждый год это уточняется", - сказал Михельсон.

В рамках соглашения регион уже получил восемь автомобилей скорой медицинской помощи марки Ford Tranzit. "Все автомобили переднеприводные, оснащены автономным отопителем салона (зимнее оснащение, дизельный двигатель с предпусковым автономным подогревателем системы охлаждения с пультом)", - пояснили в правительстве региона.

Четыре автомобиля скорой медицинской помощи класса "С" оснащены медицинским оборудованием и предназначены для оказания скорой медицинской помощи самым тяжелым категориям больных и пострадавших. Они будут переданы для работы бригад постоянной готовности Территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Четыре автомобиля скорой медицинской помощи класса "В", оснащенных медицинским оборудованием, будут работать на территории города Мурманска и Кольского района.

"Это ключевой наш болезненный вопрос – вопрос медицинской техники, машин скорой медпомощи. Это не просто подписанная бумага, нам сегодня передают 8 автомобилей, из них 4 реанимобиля, что для нас принципиально важно. Плюс к этому дополнительное медицинское оборудование для нашей больницы – от хирургического до диагностического", - сказал журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Есть и другие цели, связанные с инфраструктурой Кольского района, ремонтом дорог и образовательными проектами.