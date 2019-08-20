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РИА Новости

Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы ситуацию в стране

11:32 20.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес 21 августа ситуацию в южноамериканской стране, а также совместные проекты в области экономики, науки, культуры, сообщает российское дипведомство.
"Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Стороны также планируют "обсудить пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране", подчеркнули в ведомстве.
Родригес находится с визитом в Москве, ее сопровождают министр экономики и финансов, вице-президент центрального банка и замглавы МИД по делам Европы. Ранее в понедельник в департаменте информации и печати российского МИД РИА Новости сообщили, что на 21 августа запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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