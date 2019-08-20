Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы ситуацию в стране

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес 21 августа ситуацию в южноамериканской стране, а также совместные проекты в области экономики, науки, культуры, сообщает российское дипведомство.

"Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Стороны также планируют "обсудить пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране", подчеркнули в ведомстве.