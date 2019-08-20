США дополнительно выделят 125 миллионов долларов на гумпомощь Афганистану

Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

© AP Photo / Rahmat Gul Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты дополнительно выделят Афганистану гуманитарную помощь в размере 125 миллионов долларов США, сообщается в заявлении посольства США в Кабуле.

Как отмечается в заявлении, общий объем гуманитарной помощи Афганистану и афганским беженцам теперь составит почти 190 миллионов долларов.

Дополнительные средства предназначены для предоставления продовольственной помощи, питания, чистой питьевой воды, неотложной медицинской помощи, а также для обеспечения готовности к стихийным бедствиям. Кроме того часть средств пойдет на создание условий для возвращения беженцев.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают все страны увеличить свой вклад в гуманитарную помощь ООН Афганистану... Дополнительная поддержка всего международного сообщества необходима для удовлетворения неотложных нужд уязвимых групп населения в Афганистане", - говорится в заявлении.