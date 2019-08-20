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РИА Новости

США дополнительно выделят 125 миллионов долларов на гумпомощь Афганистану

11:21 20.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты дополнительно выделят Афганистану гуманитарную помощь в размере 125 миллионов долларов США, сообщается в заявлении посольства США в Кабуле.
Как отмечается в заявлении, общий объем гуманитарной помощи Афганистану и афганским беженцам теперь составит почти 190 миллионов долларов.
Дополнительные средства предназначены для предоставления продовольственной помощи, питания, чистой питьевой воды, неотложной медицинской помощи, а также для обеспечения готовности к стихийным бедствиям. Кроме того часть средств пойдет на создание условий для возвращения беженцев.
"Соединенные Штаты настоятельно призывают все страны увеличить свой вклад в гуманитарную помощь ООН Афганистану... Дополнительная поддержка всего международного сообщества необходима для удовлетворения неотложных нужд уязвимых групп населения в Афганистане", - говорится в заявлении.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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