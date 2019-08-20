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РИА Новости

Житель Калуги пытался защитить машину от эвакуации с помощью детей

11:19 20.08.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинЭвакуация автомобиля
Эвакуация автомобиля
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Калуге посадил на платформу эвакуатора трех детей, чтобы помешать перемещению своей машины на спецстоянку, сообщает во вторник управление МВД по региону.
По данным полиции, 19 августа на улице Дзержинского был эвакуирован на специализированную стоянку автомобиль, припаркованный под знаком "Инвалид" и не имеющий соответствующих опознавательных знаков.
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"Через некоторое время к работникам службы эвакуации и сотрудникам ГИБДД, осуществляющим свою деятельность на данном участке автодороги, обратился местный житель 1958 года рождения, который стал требовать возврата принадлежащего ему автомобиля, пытался мешать работе данных должностных лиц, посадив на платформу эвакуатора трех несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, на требования "прекратить свои действия" мужчина не реагировал. В итоге на автомобилиста сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Санкция данной статьи предусматривает до 15 суток ареста. По информации полиции, административный материал направлен в суд.
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