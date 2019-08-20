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РИА Новости

Жители подтопленного Минусинска под Красноярском отказываются от эвакуации

11:17 20.08.2019
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© ГУ МЧС России по Хабаровскому краюЭвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Жители Минусинска на юге Красноярского края пока отказываются эвакуироваться из подтопленных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее мэрия Минусинска сообщила о введении в городе режима повышенной готовности из-за обильных осадков. По уточненной информации пресс-службы правительства края, в Минусинске из-за подъёма уровня грунтовых вод подтоплены 20 жилых домов и 61 приусадебный участок. На случай осложнения обстановки в Минусинске на базе школы может быть развернут пункт временного размещения на 550 человек.
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"На место отправлена оперативная группа подразделений ГУ МЧС и краевого учреждения "Спасатель", развернута база для возможного проведения аварийно-спасательных работ, проводится перекачка воды двумя мобильными насосными станциями, подготовлен пункт временного размещения. Пока жители отказываются от эвакуации, считая возможным пережить подъем уровня грунтовых вод в собственных домах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе краевого правительства сообщили, что глава правительства Юрий Лапшин провел совещание, где рассматривалась ситуация в Минусинске. Он потребовал в течение двух суток подготовить "план мероприятий экстренного и системного реагирования на проблему, которая стала обостряться в этом микрорайоне с каждым годом".
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