Жители подтопленного Минусинска под Красноярском отказываются от эвакуации

КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Жители Минусинска на юге Красноярского края пока отказываются эвакуироваться из подтопленных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее мэрия Минусинска сообщила о введении в городе режима повышенной готовности из-за обильных осадков. По уточненной информации пресс-службы правительства края, в Минусинске из-за подъёма уровня грунтовых вод подтоплены 20 жилых домов и 61 приусадебный участок. На случай осложнения обстановки в Минусинске на базе школы может быть развернут пункт временного размещения на 550 человек.

"На место отправлена оперативная группа подразделений ГУ МЧС и краевого учреждения "Спасатель", развернута база для возможного проведения аварийно-спасательных работ, проводится перекачка воды двумя мобильными насосными станциями, подготовлен пункт временного размещения. Пока жители отказываются от эвакуации, считая возможным пережить подъем уровня грунтовых вод в собственных домах", - говорится в сообщении.