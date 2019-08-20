В Киеве рассчитывают, что Израиль ратифицирует договор о ЗСТ в сентябре

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что парламент Израиля в сентябре ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает, что Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли и стороны начнут работу над его расширением.

"Я понимаю, что это (ратификация соглашения Кнессетом – ред.) может состояться в сентябре", - сказал Гройсман в ходе встречи с премьером Израиля во вторник. Трансляцию вел телеканал "112. Украина" . Он призвал деловые круги двух стран уже сейчас активизировать сотрудничество, не дожидаясь окончательной ратификации.