Обстановка у суда, где рассмотрят жалобу на арест Вышинского, спокойная

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Обстановка у Киевского апелляционного суда, где во вторник будет рассмотрена жалоба на продление срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября. При этом следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября. Адвокаты журналиста не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционной инстанции.

Суд работает в обычном режиме, охрана здания не усиливалась. Кроме того, у здания нет никаких митингов или протестов.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.