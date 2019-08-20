Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T10:58Z
https://ria.ru/20190820/1557661077.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155744/55/1557445585_0:252:2048:1404_1036x0_80_0_0_1d1ccd50dbc8db9f9a3f74972e301c38.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Обстановка у суда, где рассмотрят жалобу на арест Вышинского, спокойная

10:58 20.08.2019
176
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Обстановка у Киевского апелляционного суда, где во вторник будет рассмотрена жалоба на продление срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября. При этом следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября. Адвокаты журналиста не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционной инстанции.
Суд работает в обычном режиме, охрана здания не усиливалась. Кроме того, у здания нет никаких митингов или протестов.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский
13 августа, 16:30Арест Кирилла Вышинского
Адвокат Вышинского сообщил о новом подозрении Генпрокуратуры Украины
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
012110
Обсудить 1
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Остров Ольхон на озере Байкал
СПЧ попросил ограничить природопользование в экологической зоне Байкала
РИА
Новости
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
Заседание суда по жалобе на арест Вышинского перенесли из-за болезни судьи
Лента
новостей
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана встретится в Париже с Макроном и главой МИД Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон хочет быть посредником между Россией и Европой, считает эксперт
Венесуэла
Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
Паводок на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке за сутки четыре населенных пункта освободились от воды
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин заявил о значимости документов о причинах Второй мировой войны
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
В ЛНР обвинили Киев в беспорядочном минировании у участка разведения сил
Теплая погода в Москве
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Вооруженный пират на берегу океана
Источник рассказал о переговорах с пиратами, захватившими в Африке россиян
Музыкальная группа Little Big
Little Big выпустят совместный трек с обладателями "Грэмми" Clean Bandit
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян призвала Зеленского отпустить Вышинского под домашний арест
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на жителя Саранска, который хотел выкинуть младенца из окна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
Лента новостейМолния