Проблема парковки на газонах лидирует на портале "Добродел" за неделю

КРАСНОГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Проблема парковки на газонах и зеленых насаждениях вышла на первое место по числу обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.

"Проблема парковки на газонах и зеленых насаждениях возглавила рейтинг обращений на портале "Добродел" за прошедшую неделю. В тройку лидеров вошли проблемы состояния деревьев и кустарников, а также вывоза мусора", - сообщил Рымар.

Министр отметил, что имеется положительная динамика по снижению количества отклоненных пользователями портала решений проблем по сравнению с прошлым отчетным периодом.