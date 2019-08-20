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РИА Новости
Омская область

В Омске построят новый корпус для лечения онкобольных

10:48 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСоборная площадь в Омске
Соборная площадь в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Омске на территории клинического онкологического диспансера на улице Завертяева построят новый корпус для лечения онкобольных, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава Омской области по итогам пресс-конференции, посвящённой реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"5 августа 2019 года заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства лечебно-радиологического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на строительство объекта предусмотрено 90 миллионов рублей, в том числе 15 миллионов рублей – на подготовку проектно-сметной документации и 75 миллионов рублей – на строительство объекта.
Также в 2019 году для онкодиспансера планируется закупить 129 единиц медицинского оборудования, в том числе аппаратура для переоснащения отделения анестезиологии и реанимации, операционных, видеоэндоскопические комплексы, аппараты для УЗИ, лабораторные анализаторы, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. Подготовлены технические задания. По 8 видам оборудования (20 единицам) заключены государственные контракты, по 22 видам (109 единицам) – документы для торгов находятся на согласовании, сообщает пресс-служба.
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На пресс-конференции также отметили, что на базе горбольницы N1 им. А.Н. Кабанова создали Центр амбулаторной онкологической помощи. В областном бюджете предусмотрено 57,8 миллиона рублей на закупку рентгендиагностического комплекса и мультиспирального томографического комплекса для Центра, указанного выше. Документы для торгов сейчас находятся в процессе согласования.
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