В здании полицейского склада шведского города Линчепинг прогремел взрыв

По данным издания, днем в понедельник полицейские должны были вернуть владельцу украденный мопед. Однако мужчина заметил, что к мопеду прикреплен подозрительный предмет. На место прибыли взрывотехники, которые произвели контролируемый взрыв.

"Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось. Мы можем констатировать, что решение эвакуировать людей из близлежащих зданий было правильным", - цитирует издание представителя полиции Эрика Тернерборна (Erik Terneborn).