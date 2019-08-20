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РИА Новости

В здании полицейского склада шведского города Линчепинг прогремел взрыв

10:46 20.08.2019
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© AP Photo / Pressens Bild/Pontus LundahlСотрудники шведской полиции
Сотрудники шведской полиции
© AP Photo / Pressens Bild/Pontus Lundahl
Сотрудники шведской полиции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Здание полицейского склада в шведском городе Линчёпинг было разрушено в результате мощного взрыва в ночь на вторник, в соседних зданиях были выбиты стекла, никто не пострадал, сообщает издание Аftonbladet во вторник.
По данным издания, днем в понедельник полицейские должны были вернуть владельцу украденный мопед. Однако мужчина заметил, что к мопеду прикреплен подозрительный предмет. На место прибыли взрывотехники, которые произвели контролируемый взрыв.
"Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось. Мы можем констатировать, что решение эвакуировать людей из близлежащих зданий было правильным", - цитирует издание представителя полиции Эрика Тернерборна (Erik Terneborn).
Небольшое деревянное здание склада было полностью разрушено. В соседних зданиях были выбиты стекла, никто не пострадал.
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