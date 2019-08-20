В здании полицейского склада шведского города Линчепинг прогремел взрыв

СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Здание полицейского склада в шведском городе Линчёпинг было разрушено в результате мощного взрыва в ночь на вторник, в соседних зданиях были выбиты стекла, никто не пострадал, сообщает издание Аftonbladet во вторник.
По данным издания, днем в понедельник полицейские должны были вернуть владельцу украденный мопед. Однако мужчина заметил, что к мопеду прикреплен подозрительный предмет. На место прибыли взрывотехники, которые произвели контролируемый взрыв.
Bild på polisens hittegodsförråd i Linköping efter att bomben i mopeden exploderat. Alltså vad som är kvar av det! pic.twitter.com/Oxr2bqrWLT— Ramona Fransson 🇮🇱🇸🇪✡️🇺🇸🇵🇱 (@RamonaFransson) August 20, 2019
"Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось. Мы можем констатировать, что решение эвакуировать людей из близлежащих зданий было правильным", - цитирует издание представителя полиции Эрика Тернерборна (Erik Terneborn).
Небольшое деревянное здание склада было полностью разрушено. В соседних зданиях были выбиты стекла, никто не пострадал.
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