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РИА Новости

В Минусинске объявили режим повышенной готовности из-за осадков

10:46 20.08.2019 (обновлено: 10:51 20.08.2019)
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© Фото : Официальный сайт муниципального образования город Минусинск +24 °C Погода в Минусинске Герб муниципального образованияСитуация в Минусинске
Ситуация в Минусинске
© Фото : Официальный сайт муниципального образования город Минусинск +24 °C Погода в Минусинске Герб муниципального образования
Ситуация в Минусинске
КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Минусинске на юге Красноярского края из-за обильных осадков, сообщается на сайте мэрии города.
В мэрии сообщили, что из-за осадков в городе уже произошло накопление воды в низменных участках, а также повышение грунтовых вод. Несколько приусадебных участков на 12 улицах подтоплены. Из-за подъема грунтовых вод затопленными здесь остаются погреба и подвалы.
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"В связи с ожидающимися осадками на территории города Минусинска с 11.00 19 августа 2019 года введен режим "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.
В администрации города добавили, что в Минусинск направлена оперативная группа и инженерная техника - передвижная насосная станция для откачки воды. На случай осложнения обстановки в Минусинске на базе школы может быть развернут пункт временного размещения на 550 человек.
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