В Минусинске объявили режим повышенной готовности из-за осадков

КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Минусинске на юге Красноярского края из-за обильных осадков, сообщается на сайте мэрии города.

В мэрии сообщили, что из-за осадков в городе уже произошло накопление воды в низменных участках, а также повышение грунтовых вод. Несколько приусадебных участков на 12 улицах подтоплены. Из-за подъема грунтовых вод затопленными здесь остаются погреба и подвалы.

"В связи с ожидающимися осадками на территории города Минусинска с 11.00 19 августа 2019 года введен режим "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.