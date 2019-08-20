Испытания США крылатых ракет пока не угрожают России, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Испытания новых американских крылатых ракет наземного базирования на сегодняшний день не представляют угрозы для России, в первую очередь США наращивают свой ракетный потенциал для стратегического сдерживания Китая, заявил во вторник РИА Новости начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

В понедельник Пентагон сообщил, что испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД: запущенная с мобильной пусковой установки ракета успешно поразила цель, пролетев более 500 километров. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.

"США испытали наземный вариант "Томагавка", ничего в этом страшного для нас нет – им её даже разрабатывать не надо было, вся документация и производственные мощности сохранились (после уничтожения "Томагавков" в рамках ДРСМД – ред.). Если Вашингтон хочет достать до Китая, то ему нужно создать аналог наших "Пионеров" с дальностью поражения до 5000 километров", - сказал Бужинский.

Эксперт отметил, что США обладают необходимым потенциалом для разработки таких ракет. "Чтобы разработать данное оружие и добиться паритета в количестве ракет средней дальности с КНР у США уйдут годы, пока же о какой-либо гонке вооружений говорить рано", - добавил собеседник агентства.

Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.