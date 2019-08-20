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РИА Новости

Испытания США крылатых ракет пока не угрожают России, считает эксперт

10:45 20.08.2019
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Испытания новых американских крылатых ракет наземного базирования на сегодняшний день не представляют угрозы для России, в первую очередь США наращивают свой ракетный потенциал для стратегического сдерживания Китая, заявил во вторник РИА Новости начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
В понедельник Пентагон сообщил, что испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД: запущенная с мобильной пусковой установки ракета успешно поразила цель, пролетев более 500 километров. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.
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"США испытали наземный вариант "Томагавка", ничего в этом страшного для нас нет – им её даже разрабатывать не надо было, вся документация и производственные мощности сохранились (после уничтожения "Томагавков" в рамках ДРСМД – ред.). Если Вашингтон хочет достать до Китая, то ему нужно создать аналог наших "Пионеров" с дальностью поражения до 5000 километров", - сказал Бужинский.
Эксперт отметил, что США обладают необходимым потенциалом для разработки таких ракет. "Чтобы разработать данное оружие и добиться паритета в количестве ракет средней дальности с КНР у США уйдут годы, пока же о какой-либо гонке вооружений говорить рано", - добавил собеседник агентства.
Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
Минобороны РФ ранее сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику свои бездоказательные обвинения. По имеющимся в российского ведомства данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон (штат Аризона) стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.
Игорь Коротченко
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