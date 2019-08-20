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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане заключили порядка 80% госконтрактов в рамках нацпроектов

10:40 20.08.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовВид на Казань
Вид на Казань
© РИА Новости / Константин Чалабов
КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Татарстан заключил 359 госконтрактов в рамках реализации нацпроектов, что составляет 80% от их общего объема, оставшиеся будут заключены до конца сентября, сообщает пресс-служба министерства экономики республики со ссылкой на министра Фарида Абдулганиева.
"В рамках реализации национальных проектов в Республике Татарстан заключено 359 государственных контрактов, что составляет 80% от общего объема. Оставшиеся работы по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов будет завершены до конца сентября 2019 года", - цитирует пресс-служба слова Абдулганиева.
Татарстан участвует в 49 федеральных проектах. По данным министерства, на сегодня заключено 48 соглашений о реализации региональных проектов, в которых закреплены обязательства по достижению целевых показателей, и 37 соглашений на предоставление субсидий и других межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. По пяти направлениям Татарстану будут предоставлены субвенции.
На реализацию национальных проектов в Татарстане за три года будет направлено 53 миллиарда рублей, в том числе 34,8 миллиарда рублей из федерального бюджета и 18,2 миллиарда рублей из бюджета Татарстана (в том числе 10,8 миллиарда рублей в рамках соглашений по финансированию и 7,4 миллиарда рублей в виде дополнительных средств из бюджета республики).
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В 2019 году на реализацию национальных проектов в Татарстане запланировано направить 24,6 миллиарда рублей, из них 17,5 миллиарда рублей за счет федерального бюджета и 7,1 миллиарда рублей за счет бюджета Татарстана.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что национальные проекты стали логическим продолжением "майских указов" 2012 года, в которых были определены ключевые направления социально-экономического развития. По его словам, национальные проекты – это стратегическая задача для любого региона, и Татарстан полностью выполняет все заложенные для республики параметры, поскольку это в интересах региона.
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Республика ТатарстанФарид АбдулганиевТатарстанЭкономика
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