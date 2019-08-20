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РИА Новости

Кубанские приставы узнали должника в дебошире, напавшем на работницу тира

10:33 20.08.2019
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КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Судебные приставы узнали разыскиваемого должника в дебошире, напавшем на работницу тира в Анапе и попавшего в объектив камеры наблюдения, и взыскали с него штраф, наложенный судом за аналогичное избиение, сообщает УФССП по Краснодарскому краю.
"Должник из Крымска лишился своего водного мотоцикла по причине отказа выплатить ущерб, причиненный преступлением... Крымчанин подрабатывал извозом отдыхающих в поселке Большой Утриш и не планировал погасить свою задолженность, но попал в объектив камер видеонаблюдения при нашумевшем избиении молодой девушки, работнице пляжного тира", - говорится в сообщении.
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По данным УФССП, ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за избиение, вынесенный штраф на общую сумму свыше 80 тысяч рублей был назначен ему судом именно за него. Как только стало известно о местонахождении должника, приставы направили коллегам в Анапу поручение об аресте гидроцикла, описали его имущество в Крымске, "после чего супруга должника явилась в отдел и погасила имеющуюся задолженность в размере 84713 рублей", сообщает ведомство.
В минувший понедельник в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно себя ведёт по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки рассечен лоб. По сообщению полиции, личность нападавшего установлена, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его взяли под стражу.
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