Испытание США запрещенной ДРСМД ракеты было ожидаемым, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Испытание США ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты было ожидаемым, американцы вели к этому подготовку давно, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

В понедельник Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.

"Договор о РСМД был нужен США до того времени, пока у России отсутствовал такой класс вооружений, тогда они еще как-то соглашались с этим договором. Но после того как у России появились ракеты "Калибр" и другие виды ракет, морского и воздушного базирования, то для США этот договор стал бессмысленным. Кстати говоря, США сохраняли все эти возможности даже после заключения договора о РСМД. У них были "Томагавк" в отличие от СССР, а потом России, так что они при сохранении этого договора имели преимущества", - сказал Рогулев РИА Новости.

Он считает, что новость о запуске американцами ракеты была ожидаемой.

"Им нужен был предлог (для выхода из ДРСМД), они его нашли. Причем в кулуарах они заявляли, что это не про Россию, а это про Китай и Дальний Восток. Хотя размещение такого оружия на Дальнем Востоке, скажем, в Японии и Южной Корее, все равно угрожает России. Так что это была не то что запланированная, но акция, к которой шло все дело", - отметил эксперт.

Американцы заранее выделили ассигнования, понимали, что выйдут из договора, опытные образцы были изготовлены, и сейчас они их испытали, так что никаких горячих новостей тут нет, резюмировал Рогулев.

Ранее на вооружении США стояли сухопутные аналоги ракет "Томагавк" под кодовым названием "Грифон", которые запускались с мобильных установок. По договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному СССР и США в 1987 году, эти ракеты должны были быть уничтожены.

Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.