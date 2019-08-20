Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 15, Идлиб – 1, Латакия – 16. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 5", - говорится в бюллетене.