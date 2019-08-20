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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня в Сирии

10:19 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 15, Идлиб – 1, Латакия – 16. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 5", - говорится в бюллетене.
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