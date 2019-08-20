Презентация сборника документов из архивов МИД Латвии о событиях 1939 года

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21 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, в рамках которого будет представлен сборник рассекреченных документов Министерства иностранных дел Латвии.