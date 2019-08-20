Круглый стол о развитии малого бизнеса на Дальнем Востоке

К участию приглашены:

- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ;

- генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока" Алексей ЧЕКУНКОВ;

- генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей ХОВРАТ;

- исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей ШУБИН;

- генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр БРАВЕРМАН;

- директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Артем АВЕТИСЯН.



Мероприятие пройдет в рамках подготовки к V Восточному экономическому форуму, который состоится 4–6 сентября. Сегодня на Дальнем Востоке существенную долю инвестиций приносят крупные проекты, но их число не превышает 15% от общего количества резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток; основная часть – средний и малый бизнес. К 2024 г. в России должно быть около 25 млн человек, занятых в сфере малого бизнеса. Сейчас эта цифра составляет около 19 млн. На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд рублей. Согласно результатам опроса предпринимателей Дальнего Востока, основные препятствия, с которыми они сталкиваются, таковы: дефицит финансовых ресурсов, высокие налоговые ставки, конкуренция с теневым сектором, низкая доступность персонала требуемой квалификации. В развитии малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке заинтересовано не только государство, но и финансовые институты, что находит выражение в разработке и внедрении разнообразных мер поддержки этого бизнеса.

Какие возможности предоставляются предпринимателям Дальнего Востока? Как и за счет каких механизмов на Дальнем Востоке будут поддержаны проекты МСП? Какой помощи малый бизнес ждет от государства? Какие изменения уже произошли в регионах Дальнего Востока?

