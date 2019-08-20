Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T10:12Z
https://ria.ru/20190820/1557659362.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол о развитии малого бизнеса на Дальнем Востоке

10:11 20.08.2019 (обновлено: 10:12 20.08.2019)
15
21 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Малый бизнес Дальнего Востока: возможности, условия, преференции".
К участию приглашены:
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ;
- генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока" Алексей ЧЕКУНКОВ;
- генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей ХОВРАТ;
- исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей ШУБИН;
- генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр БРАВЕРМАН;
- директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Артем АВЕТИСЯН.

Мероприятие пройдет в рамках подготовки к V Восточному экономическому форуму, который состоится 4–6 сентября. Сегодня на Дальнем Востоке существенную долю инвестиций приносят крупные проекты, но их число не превышает 15% от общего количества резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток; основная часть – средний и малый бизнес. К 2024 г. в России должно быть около 25 млн человек, занятых в сфере малого бизнеса. Сейчас эта цифра составляет около 19 млн. На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд рублей. Согласно результатам опроса предпринимателей Дальнего Востока, основные препятствия, с которыми они сталкиваются, таковы: дефицит финансовых ресурсов, высокие налоговые ставки, конкуренция с теневым сектором, низкая доступность персонала требуемой квалификации. В развитии малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке заинтересовано не только государство, но и финансовые институты, что находит выражение в разработке и внедрении разнообразных мер поддержки этого бизнеса.
Какие возможности предоставляются предпринимателям Дальнего Востока? Как и за счет каких механизмов на Дальнем Востоке будут поддержаны проекты МСП? Какой помощи малый бизнес ждет от государства? Какие изменения уже произошли в регионах Дальнего Востока?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Эмблема Восточного экономического форума
Приамурье на ВЭФ представит модель работы Амурского ГПЗ
РИА
Новости
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Четвертому выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать непогода
Виды острова Итуруп
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Лента
новостей
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Умерла актриса Александра Назарова
Открытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
В театре назвали причину смерти Александры Назаровой
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Георгий Габуния
Новое руководство "Рустави 2" уволило оскорбившего Путина журналиста
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддерживает возвращение в G8 России
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
Лента новостейМолния