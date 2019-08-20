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РИА Новости

Житель Башкирии сделал карьеру в ГИБДД по поддельному диплому агрария

10:02 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
УФА, 20 авг - РИА Новости. Башкирские правоохранители выявили, что бывший высокопоставленный сотрудник полиции сделал карьеру в региональной Госавтоинспекции по поддельному диплому, получал звания и вышел на пенсию по выслуге лет, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа" расследуется против бывшего начальника отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора управления ГИБДД МВД по республике Башкортостан. Ему грозит штраф, обязательные работы, исправительные работы или арест на срок до полугода.
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"Мужчина купил поддельный диплом о якобы окончании им Башкирского государственного аграрного института по специальности "механизация сельского хозяйства", в 1997-1998 года для продвижения по службе и присвоения специального звания "лейтенант милиции" предоставил его в отдел кадров ГАИ УВД города Уфы. В действительности обвиняемый университет не оканчивал, а был отчислен за академическую задолженность", - сообщает башкирский следком.
Ведомство отмечает, что сотруднику полиции было присвоено звание лейтенанта и последующие специальные звания, он назначался на различные должности, замещение которых требовало наличие у него высшего профессионального образования.
"Кроме того, на основании этого поддельного диплома он получил дополнительное высшее профессиональное образование по специальности "юриспруденция". А впоследствии полицейский вышел на пенсию по выслуге лет. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении следственных органов, при этом экс-сотрудник полиции не признает своей вины.
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ГосавтоинспекцияБашкортостанРоссияПроисшествия
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