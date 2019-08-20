Житель Башкирии сделал карьеру в ГИБДД по поддельному диплому агрария

УФА, 20 авг - РИА Новости. Башкирские правоохранители выявили, что бывший высокопоставленный сотрудник полиции сделал карьеру в региональной Госавтоинспекции по поддельному диплому, получал звания и вышел на пенсию по выслуге лет, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа" расследуется против бывшего начальника отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора управления ГИБДД МВД по республике Башкортостан. Ему грозит штраф, обязательные работы, исправительные работы или арест на срок до полугода.

"Мужчина купил поддельный диплом о якобы окончании им Башкирского государственного аграрного института по специальности "механизация сельского хозяйства", в 1997-1998 года для продвижения по службе и присвоения специального звания "лейтенант милиции" предоставил его в отдел кадров ГАИ УВД города Уфы. В действительности обвиняемый университет не оканчивал, а был отчислен за академическую задолженность", - сообщает башкирский следком.

Ведомство отмечает, что сотруднику полиции было присвоено звание лейтенанта и последующие специальные звания, он назначался на различные должности, замещение которых требовало наличие у него высшего профессионального образования.