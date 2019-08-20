СК в Саранске выясняет, почему отец пытался выкинуть младенца из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия с грудным ребенком, которого отец пытался выбросить с третьего этажа в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

Днём 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступила информация о том, что мужчина, держа на вытянутых руках ребёнка, угрожает выбросить младенца с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти ребёнка - его пятимесячную дочь. Девочка была передана медицинским работникам, ее здоровью ничего не угрожает.