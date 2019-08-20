В Клину задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных ограблений пенсионерок, сообщает ОМВД России по городскому округу Клин.

Следствием установлено, что злоумышленник нападал днем на улицах Клина на пожилых женщин, силой срывал с них золотые украшения и скрывался.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Клин в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель Тверской области, подозреваемый в совершении серии грабежей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. "Правоохранителями установлена причастность правонарушителя к совершению двух эпизодов противоправной деятельности", - добавляется в сообщении.