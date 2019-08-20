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РИА Новости

"Аэрофлот" переводит рейсы в новый аэропорт Саратова

09:32 20.08.2019 (обновлено: 12:02 20.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 20 авг - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот информирует о том, что с 20 августа рейсы компании в/из центрального аэропорта Саратова переводятся в новый международный аэропорт города — "Гагарин". Нумерация рейсов, а также время отправления и прибытия рейсов в связи с переходом в новый аэропорт не менялись.
С 20 августа рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
- SU1356 Москва — Саратов 06:35 09:25
- SU1357 Саратов — Москва 10:25 11:10
- SU1362 Москва — Саратов 16:40* 19:25
- SU1363 Саратов — Москва 20:20 21:05
Время местное.
Рейс SU1362 (SVO — GSV) c 01.09.2019 по 30.09.2019 по понедельникам, вторникам и воскресеньям будет выполняться из Москвы в 16:35 местного времени.
Аэрофлот проводит оповещение пассажиров по контактам, указанным в бронировании авиабилетов.
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