"Аэрофлот" переводит рейсы в новый аэропорт Саратова

МОСКВА, 20 авг - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот информирует о том, что с 20 августа рейсы компании в/из центрального аэропорта Саратова переводятся в новый международный аэропорт города — "Гагарин". Нумерация рейсов, а также время отправления и прибытия рейсов в связи с переходом в новый аэропорт не менялись.

С 20 августа рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

- SU1356 Москва — Саратов 06:35 09:25

- SU1357 Саратов — Москва 10:25 11:10

- SU1362 Москва — Саратов 16:40* 19:25

- SU1363 Саратов — Москва 20:20 21:05

Время местное.

Рейс SU1362 (SVO — GSV) c 01.09.2019 по 30.09.2019 по понедельникам, вторникам и воскресеньям будет выполняться из Москвы в 16:35 местного времени.

Аэрофлот проводит оповещение пассажиров по контактам, указанным в бронировании авиабилетов.