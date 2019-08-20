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РИА Новости

"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

08:39 20.08.2019
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© Фото : Yuri Kozyrev/NoorНефтеналивной терминал "Ворота Арктики"
Нефтеналивной терминал Ворота Арктики
© Фото : Yuri Kozyrev/Noor
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минфин России предлагает официально распространить на арктическую зону мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.
По данным газеты, вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" настаивает на льготах для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", угрожая срывом планов загрузки Севморпути. Минфин же, наоборот, призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов, то есть на неопределенный срок. Вопрос может быть решен в ближайшее время на совещании у профильных вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, пишет издание.
Общий мораторий на выдачу новых налоговых льгот для нефтяников, за исключением Приобского месторождения, введен до 2020 года по итогам совещания у президента Владимира Путина 10 июля. Но арктические льготы описаны в законопроекте Минвостокразвития, который находится на рассмотрении правительства. Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать "Восток Ойл" — проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы месторождений (находятся на стадии геологоразведки).
Доклад Минфина является, по сути, ответом на очередную попытку "Роснефти" добиться льгот, несмотря на мораторий. По словам двух источников издания, уже после совещания 10 июля глава "Роснефти" Игорь Сечин написал президенту, что из-за отказа Минфина выделить льготы "Восток Ойлу" сроки проекта сдвигаются и "возникает риск вхождения в проект иностранных инвесторов".
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Согласно позиции главы "Роснефти", поясняют собеседники газеты, речь идет о привлечении до четырех партнеров. В качестве одного из них источники называют британскую BP, месторождения ее СП с "Роснефтью" "Ермак Нефтегаз" также могут войти в арктический кластер. Среди других претендентов можно рассматривать консорциум индийских компаний, входящих в СП с "Роснефтью" по разработке Ванкорского месторождения.
По словам источника издания в нефтяной отрасли, судьба очередных льгот для "Роснефти" может быть решена до конца августа. Другой собеседник газеты поясняет, что вопрос будет обсуждаться на совещании с участием двух вице-премьеров — Козака и Трутнева, но дата пока не определена.
Как отмечает издание, судьба льгот для арктических проектов потенциально может затронуть также "Лукойл", владеющий лицензией на Восточно-Таймырский участок, и "Газпром нефть", которая собирается разрабатывать ачимовские залежи Ямбургского месторождения и нефтяные оторочки в ЯНАО.
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АрктикаРоснефтьМинистерство финансов РФЭкономика
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