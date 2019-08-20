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РИА Новости

В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

08:22 20.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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19 августа, 15:27РИА Новости
В ЛНР опровергли обвинения Киева в затягивании разминирования на КПП
"За 19 августа со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
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