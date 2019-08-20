В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"

"На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось 5 человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы. 33-летний водитель Mercedes-Benz с тяжелыми травмами был также доставлен в больницу", - говорится в сообщении.