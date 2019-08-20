В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"

ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. На трассе "Сибирь" в Иркутской области после столкновения двух иномарок три человека погибли, еще трое доставлены в больницу, сообщает ГУМВД региона.
В нескольких километрах от поселка Куйтун вечером 19 августа на трассе Р-255 "Сибирь" произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok.
"На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось 5 человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы. 33-летний водитель Mercedes-Benz с тяжелыми травмами был также доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.