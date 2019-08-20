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РИА Новости

Путин отметил значимость роли форумов по проблемам теоретической механики

07:30 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики на его открытии в Уфе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваши форумы, объединяющие известных учёных, профессоров и преподавателей вузов, представителей крупных производств из России и стран СНГ, играют значимую роль в развитии передовых направлений научной, инженерно-технической, конструкторской мысли, позволяют обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться идеями, определить векторы дальнейших исследований", - говорится в сообщении.
По словам главы государства, продолжая традиции предшественников, участники форума вносят важный вклад в решение современных задач механики.
"Убеждён, что съезд пройдёт в творческом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению весомого потенциала отечественной авиации, медицины, энергетики, оборонно-промышленного комплекса. Будут не только соответствовать темпу мировой технологической трансформации, но и задавать его", - добавил Путин.
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Владимир ПутинУфаРИА Наука
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