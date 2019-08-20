Путин отметил значимость роли форумов по проблемам теоретической механики

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики на его открытии в Уфе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваши форумы, объединяющие известных учёных, профессоров и преподавателей вузов, представителей крупных производств из России и стран СНГ, играют значимую роль в развитии передовых направлений научной, инженерно-технической, конструкторской мысли, позволяют обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться идеями, определить векторы дальнейших исследований", - говорится в сообщении.

"Убеждён, что съезд пройдёт в творческом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению весомого потенциала отечественной авиации, медицины, энергетики, оборонно-промышленного комплекса. Будут не только соответствовать темпу мировой технологической трансформации, но и задавать его", - добавил Путин.