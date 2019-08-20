Энергоснабжение в Алеппо планируют полностью восстановить до конца августа

"Это район Салахаддин, во время войны его практически полностью разрушили. Боевики украли не только провода, но и все оборудование. Мы прокладываем кабели и подводим их к новым подстанциям, которые уже восстановлены. К вечеру еще около двух тысяч семей смогут пользоваться электричеством без ограничений. Ну а до конца месяца мы планируем провести свет во всех восточных районах Алеппо", - сказал Солла.