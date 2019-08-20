Энергоснабжение в Алеппо планируют полностью восстановить до конца августа

АЛЕППО (Сирия), 20 авг - РИА Новости. Более 80% населения сирийского города Алеппо уже обеспечено электроэнергией, полностью восстановить энергоснабжение в городе планируется до конца августа, рассказал журналистам руководитель энергетической компании города Мухаммад Солла.
Восстановление подачи электроэнергии - приоритетная задача властей города. Сейчас больше всего работы у местных энергетиков в восточной части города.
"Это район Салахаддин, во время войны его практически полностью разрушили. Боевики украли не только провода, но и все оборудование. Мы прокладываем кабели и подводим их к новым подстанциям, которые уже восстановлены. К вечеру еще около двух тысяч семей смогут пользоваться электричеством без ограничений. Ну а до конца месяца мы планируем провести свет во всех восточных районах Алеппо", - сказал Солла.
Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Город сильно пострадал, многие местные достопримечательности, в том числе религиозные сооружения, были разрушены. Полностью Алеппо был освобожден от террористов в 2016 году.