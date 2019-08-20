Эксперт оценил влияние новых требований к складам с алкоголем на его цены

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новые требования к складам алкогольной продукции, вступающие в силу 21 августа и затрагивающие производителей и участников оборота за исключением розницы, не вызовут удорожания спиртного, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Согласно приказу Минфина РФ, изменения затронут алкогольную продукцию в потребительской упаковке за исключением сидра, пуаре медовухи, пива и пивных напитков, а также спиртосодержащую продукцию в потребительской упаковке за исключение лекарств и медизделий.

В документе указывается, что складские помещения должны быть использованы для приемки, хранения, отпуска и учета алкогольной продукции. Сам склад должен быть изолирован от служебных и подсобных помещений стенами или временными перегородками высотой от пола до потолка. На каждом складском помещении должны иметься исправные термометры и измерители влажности. Кроме этого, склады должны быть зонированы с помощью проходов и оборудованы стеллажами, поддонами и осветительными приборами.

"Никакого влияния на цену это (новые требования - ред.) не окажет", - прокомментировал новацию эксперт. По его словам, данные изменения не только давно внедрены и работают на складах производителей и дистрибьюторов, но и уже интегрированы в цену продукции.

Однако, как заметил Дробиз, если подобные требования будут распространены и на розничные точки, цены на алкогольную продукцию могут увеличиться. "В рознице никто и нигде не соблюдает температурные правила хранения, вон там может шарахнуть по цене основательно. Это не значит, что все подорожает в разы, но в каждом магазине придется создавать нормальные складские условия", - сказал он.