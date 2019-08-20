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РИА Новости

Московские продавцы назвали стоимость сбора первоклассника в школу

03:46 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПервоклассники на уроке
Первоклассники на уроке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Первоклассники на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Школьная форма в этом году обойдется родителям московских первоклассников в среднем в 4,5 тысячи рублей, на канцелярию потратить еще 2,5 тысячи рублей, ранец сейчас можно купить со скидкой за тысячу рублей, сообщили опрошенные РИА Новости представители столичных магазинов.
"Сейчас цены у нас разные, например, купить брюки для мальчика из вискозы стоят 2605 рублей, пиджак еще 3100 рублей, но он нужен не на каждый день. Для ежедневной носки подойдет жилетка - 1,5 тысячи и того в сумме выходит 7 тысяч рублей", - сообщили в магазине школьной формы.
По словам представителей компаний, сейчас на школьную форму действуют скидки. Например, стоимость костюма для мальчиков (брюки и пиджак) варьируется от 2,3 тысячи рублей до 6 тысяч. Сарафан для девочек стоит примерно чуть более двух тысяч рублей, жилет и юбка в комплекте будет стоить 4 тысячи рублей.
"Сейчас по лучшей цене можно купить сарафан, начиная от 2 тысяч рублей, жилетка стоит 3 тысячи и к ней юбка за тысячу рублей", - отметили в другом магазине школьной формы.
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Многие магазины канцелярии к осени предлагают покупателям специальные наборы первоклассника. Обычно в него входят тетради, линейки, ручки и карандаши, обложки для тетрадей и учебников, пластилин, краски, кисти, альбом для рисования и другие канцелярские принадлежности. Цена за такой набор зависит от наполнения, она начинается от 500 рублей и заканчивается где-то в районе 2,5 тысячи рублей.
"Стоимость начинается от 500 рублей. В принципе он содержит основной минимум требований от учителей: тетради в клетку и линейку с плотной обложкой, обложки для тетрадей, картон и цветная бумага, альбомы для рисования, пластилин, краски, фломастеры, карандаши и ручки, клей-карандаш и точилка. В максимальный набор добавлены папки для труда, папки для тетрадей, гуашь, канцелярский клей, пенал и комплект обложек для учебников", - рассказали в одном из магазинов канцелярии.
Представитель другого магазина отметил, что такие наборы - это самый оптимальный вариант для родителей, так как они охватывают максимальный список педагога и наиболее подходит для школьника.
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"Выбор есть". Пора собирать ребенка в школуВ Роскачестве рассказали о проверках школьной формы. Как отметила в эфире радио Sputnik президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, не стоит экономить на здоровье ребенка, тем более что ассортимент в этом году очень большой.
Также в магазинах канцтоваров отмечают, что сейчас они предоставляют выгодные условия для приобретения школьных ранцев. Например, можно купить ранец за 3,5 тысячи рублей, но сейчас со скидкой его можно купить за одну тысячу рублей. В среднем школьные ранцы обойдутся родителям в 2,5 тысячи рублей, однако цены могут достигать и свыше 20 тысяч.
"У нас огромное количество ранцев, и сейчас на них очень выгодные предложения. Жесткокаркасный ранец у нас стоит 983 рубля со скидкой, а раньше мы его продавали за 3,5 тысячи рублей. Есть и за 771 рубль, причем большой выбор. Можно, конечно, купить и за 6,5 тысяч, если позволяет бюджет", - рассказали в магазине.
Как отмечают сотрудники, ценообразование зависит от многих факторов, начиная от материала и заканчивая брендом, также в стоимость входит и наполнение ранца, то есть в него уже входят пенал, мешок для сменной обуви и другие аксессуары.
"Есть рюкзаки и за более 20 тысяч рублей, во многом это все зависит от бренда и его наполнения. То есть в нем уже может быть пенал и мешок для обуви, но это все надо смотреть индивидуально", - добавила сотрудница магазина.
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