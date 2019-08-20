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РИА Новости

Орнитолог объяснил появление в России окольцованных в Швеции чаек

03:42 20.08.2019
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© AP Photo / Michael ProbstЧайки
Чайки
© AP Photo / Michael Probst
Чайки. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Окольцованные в Швеции чайки могли прилетать в скандинавскую страну на зимовку, откуда потом возвращались в Россию, рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Жизнь птиц", шведский орнитолог Никлас Аронссон, комментируя информацию о появлении таких птиц в районе подмосковного аэропорта Жуковский.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находились 226 пассажиров, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Причиной стали проблемы с двигателями, которые появились после столкновения со стаей чаек. Сотрудник орнитологической службы в Жуковском после рассказал РЕН ТВ, что в районе аэропорта часто обнаруживают поврежденных самолетами чаек с кольцами из Копенгагена или Стокгольма.
"Сизая чайка (Larus canus) и озерная чайка (Chroicocephalus ridibundus), которые обитают в России, часто мигрируют в Швецию на зимовку. Орнитологи иногда ловят их и окольцовывают на территории Швеции. А затем птицы возвращаются обратно в Россию", - объяснил Аронссон появление в России окольцованных в Скандинавии чаек.
Эксперт также добавил, что шведские исследователи не отмечают изменений в направлении миграции птиц или увеличения их количества.
"Клуши (Larus fuscus) каждый год мигрируют в Африку с Балтийского моря через юг стран Прибалтики, некоторые из них пересекают территорию России, в основном западную часть. Серебристые чайки (Larus argentatus) и морские чайки (Larus marinus) всегда остаются в районе Балтийского моря и нет доказательств, что они могли бы появиться так близко к Москве", - отметил Аронссон.
Чайки
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