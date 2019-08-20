США не участвовали в решении конфликта в Горном Ливане

БЕЙРУТ, 20 авг - РИА Новости. Вашингтон не вмешивался во внутренние дела Ливана в вопросе примирения сторон после инцидента с обстрелом кортежа министра по делам беженцев в Горном Ливане, заявил президент Ливана Мишель Аун.

Посольство США в Ливане 7 августа опубликовало заявление в связи с инцидентом, произошедшим 30 июня в Горном Ливане. Тогда при обстреле колонны ливанского министра по делам беженцев Салиха Гхариба погибли двое его телохранителей, еще один получил ранения. Американская дипмиссия заявила, что любые действия, направленные на то, чтобы воспользоваться этим происшествием, преследуют политические цели и должны быть отвергнуты. Также в заявлении сказано, что США призвали ливанские власти разрешить кризисную ситуацию в рамках правового закона, исключить конфессиональные политизированные амбиции.

"США не вмешивались, и мы, естественно, не приемлем давление … Будьте уверены в своей независимости, так как я вас (ливанское население) представляю сегодня, до того как вас будет представлять кто-то после меня", - сказал Аун, которого цитирует пресс-служба президентского дворца.

Ливанский лидер также опроверг сообщения о том, что его проинформировали о положении дел с санкциями США в отношении ливанских христиан, приближенных к движению "Хезболлах". "Нас по данному вопросу не информировали",- сказал Аун.

Ливанские политики и лидеры крупных партий выступили с критикой коммюнике американской дипмиссии, обвинив США в открытом вмешательстве во внутренние дела страны. 10 августа лидеры друзских общин Валид Джумблат и Таляль Арслан приняли участие в примирительной встрече в присутствии президента Ауна и премьер-министра Саада Харири, тем самым обозначив конфликт в горном Ливане исчерпанным.

Политическая ситуация в Ливане резко обострилась после того, как сторонники друзской конфессии в районе Кабершмун в горном Ливане блокировали дорогу, не пустив колонну министра иностранных дел страны Джебрана Басиля, который направлялся в тот район в качестве лидера крупнейшей маронитской партии "Свободное патриотическое движение". Получив информацию о напряженной обстановке в горах Басиль отменил визит.