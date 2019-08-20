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РИА Новости

На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей

02:06 20.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Больше 60 медведей, которые могли представлять угрозу для людей, отстрелили в этом сезоне на Камчатке, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, отвечая на вопросы жителей региона в рамках работы своей интернет-приёмной.
По словам главы региона, к нему поступает много обращений, связанных с участившимися случаями выхода медведей в населённые пункты. По данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, специалисты каждую неделю фиксируют 15-20 сообщений о встрече людей с медведями либо в пределах населённых пунктов, либо на подходах к ним.
"Нашим агентством организована работа вместе с местными властями, существуют группы, есть охотники, есть те, кто занимается отстрелом животных, которые пришли в населённые пункты и угрожают безопасности жителей", - сказал губернатор.
"Не так давно здесь, в Петропавловске-Камчатском, такие случаи были … Зверь на этой территории живёт, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населённого пункта или его застрелить. В этом году, кстати, уже выдано 62 разрешения на отстрел, и они все реализованы. Всё, что необходимо делать для регулирования численности, специальными службами делается", - добавил Илюхин.
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Он также рассказал, что существует несколько причин, по которым медведи приходят в населённые пункты. Губернатор считает, что это связано не только с "якобы существующей острой ситуацией на реках", иначе говоря слабыми заходами лосося в реки и отсутствием кормовой базы для животных, но и с большим количеством несанкционированных свалок в районе дачных посёлков. Также глава региона заявил об увеличившейся численности бурых медведей.
"Численность медведей действительно возросла. Если брать десятилетний период, то примерно на 6 тысяч по тем подсчётам, которые ведёт наука, численность медведей выросла", - добавил губернатор.
Он выразил надежду, что ближе к осени ситуация нормализуется. Однако призвал жителей и гостей Камчатки быть внимательными и соблюдать осторожность, а также не пренебрегать правилами поведения при встрече с хищниками, которые публикуются различными источниками и изданиями на полуострове.
Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей.
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