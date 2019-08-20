Киану Ривз пригласил поклонницу на съемки фильма "Билл и Тед"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Киану Ривз исполнил мечту юной поклонницы, пригласив ее на съемки фильма "Билл и Тед", . Киану Ривз исполнил мечту юной поклонницы, пригласив ее на съемки фильма "Билл и Тед", сообщает Screen Rant.

Мать Эмили рассказала, что этот фильм - одна из любимых картин ее дочери. Девушке очень нравится Киану Ривз, больше всего на свете ей хотелось встретиться с ним. Узнав об этом благодаря порталу Make-A-Wish New Jersey, актер и его команда решили исполнить мечту поклонницы. Ривз сам выбрал сцену, на съемки которой ее пригласили.

Киану известен своей добротой по отношению к фанатам, его считают одним из самых доброжелательных актеров Голливуда.

Съемки третьей части франшизы (первый фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году) стартовали в начале года, а в прокат лента выходит следующим летом.