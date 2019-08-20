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РИА Новости
Культура

Киану Ривз пригласил поклонницу на съемки фильма "Билл и Тед"

05:45 20.08.2019 (обновлено: 07:28 20.08.2019)
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© AP Photo / Chris YoungКиану Ривз позирует фотографу
Киану Ривз позирует фотографу
© AP Photo / Chris Young
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Киану Ривз исполнил мечту юной поклонницы, пригласив ее на съемки фильма "Билл и Тед", сообщает Screen Rant.
Мать Эмили рассказала, что этот фильм - одна из любимых картин ее дочери. Девушке очень нравится Киану Ривз, больше всего на свете ей хотелось встретиться с ним. Узнав об этом благодаря порталу Make-A-Wish New Jersey, актер и его команда решили исполнить мечту поклонницы. Ривз сам выбрал сцену, на съемки которой ее пригласили.
Киану известен своей добротой по отношению к фанатам, его считают одним из самых доброжелательных актеров Голливуда.
Съемки третьей части франшизы (первый фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" вышел в 1989 году) стартовали в начале года, а в прокат лента выходит следующим летом.
Благодаря картинам про Теда и Билла Киану Ривза заметили в Голливуде. Позже он снялся в фильме "На гребне волны" и в "Матрице". Последние несколько лет актер принимает участие в проекте "Джон Уик".
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