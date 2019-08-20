Элизабет Гилберт: патриархат сопротивляется, но ему остались считаные дни

Американка Элизабет Гилберт приобрела мировую известность после выхода дебютной книги "Есть, молиться, любить" в 2006 году, которая стала не только бестселлером, но и легла в основу фильма с Джулией Робертс в главной роли. Действие ее новой книги "Город женщин" разворачивается в начале 1940-х годов в Нью-Йорке и позволяет читателю не только заглянуть в искрящийся мир театральной элиты с неуемными вечеринками и яркими постановками, но и понаблюдать за становлением в этом безумном потоке 19-летней героини Вивиан Моррис, главный жизненный принцип которой – следуй за желаниями и не жалей о последствиях. В интервью РИА Новости Гилберт рассказала, почему устала от историй наподобие Анны Карениной, что предпочитает открыто обсуждать без стеснения и каким она видит мир в ХХI веке. Беседовала Екатерина Сошникова.

— Поздравляю вас с выходом нового романа "Город женщин". На мой взгляд, он значительно отличается от предыдущих работ. Какие три слова, на ваш взгляд, описывают его лучшего всего?

— Какой прекрасный вопрос! Давайте начнем именно с них: безумие, веселье, глубина. Соглашусь, этот роман определенно отличается от моих ранее написанных работ, и совершенно точно могу сказать, что я его написала как раз потому, что захотела в полной мере ощутить эмоции веселья, легкости и счастья.

— После прочтения хочется последовать примеру вашей героини и начать наслаждаться жизнью с той же присущей ей жадностью. Но, несмотря на кажущуюся несерьезность, в романе все-таки поднимаются важные вопросы. Почему вы вообще решили затронуть тему женского сексуального влечения?

— Да, несмотря на забавы, в книге красной линией прослеживается рассуждение на тему: что женщины должны делать с постоянным осуждением их сексуального желания? Я очень давно собиралась написать роман о "девушках с плохим поведением". Клише о "разрушенных женщинах" пришло из западной литературы, и эти истории нам хорошо знакомы: прекрасная девушка принимает решение последовать за своим страстным чувством, несмотря на предостережения, и прекрасное начало в итоге становится ее концом. Сюжетные линии некоторых лучших мировых романов по факту построены вокруг таких женщин, включая, безусловно, ту же Анну Каренину. Я, как представительница женского пола, признаться, немного устала от этих историй. И мой собственный опыт, и опыт многих женщин вокруг показывает, что женщины действительно могут совершать просто ужасающие ошибки, связанные с сексом и любовными историями, но именно благодаря им мы можем получать опыт.

Давайте начистоту – если бы уж женщины всегда приходили в уныние и внутренне разрушались после всех этих косяков в отношении секса и любви, то не было бы уже ни одной женщины, оставшейся на этой Земле. Так что да, я захотела рассказать историю об опрометчивой, буйной, беспечной, юной девушке, совершившей ошибку, за которую она дорого поплатится. Этим я хотела сказать: "Ты можешь пережить это". Девушки и женщины могут пережить последствия своих собственных действий, даже если после некоторых из них кто-то больше никогда в жизни не сможет их простить. И если наряду с безумием, весельем и глубиной и есть главный посыл в романе, то он звучит так: женщины способны выстоять даже больше, чем вы думаете.

— Не могу не согласиться, главное – верить в собственные силы. "Город женщин" действительно пестрит неоднозначными героями с деструктивным поведением. Вы готовы к негативной публичной оценке вашей истории раскрепощенной женщины? И вообще, ваш вердикт: готово ли современное общество принять тот факт, что женщина может испытывать и, самое главное, реализовывать свое сексуальное желание наравне с мужчиной?

— В этом году мне стукнуло пятьдесят. Другими словами – меня уже давно не заботят суждения людей и уж тем более их осуждения насчет женского сексуального поведения, в том числе и моего собственного. Так что нет, меня это нисколько не волнует. Мир никогда не знал, что делать с женским сексуальным желанием. Эти вопросы ставят людей в неловкое положение. Правительства, семьи и религиозные институты уже давно доказали, что пытались подавить и контролировать эти процессы, да и сами женщины ставят своей целью управлять этим. Но сексуальные желания женщин — это реальные вещи, отдающие силой, мощностью и настойчивостью. И да, оно может быть первобытным, опасным и неуправляемым, как и мужское желание. Я вообще считаю, что нам следует помнить о том, что женщина может вести себя в сексуальном плане безответственно, саморазрушающе и неэтично. Ведь по факту все сводится к простому выводу: человечество на протяжении тысячелетий пыталось контролировать и управлять сексом. Но это не всегда срабатывало. Иногда секс управляет нами. И я предпочитаю открыто говорить об этом, чем делать из этого постыдную тайну.

— После выхода вашей первой книги "Есть, молиться, любить" многие читатели направили в ваш адрес тысячи хвалебных комментариев, решив последовать примеру главной героини. Вы когда-либо задумывались о том, что поклонники ждут от вас? И насколько вам важны их ожидания?

— Они хотят не только связи со мной, но и отдачи. К счастью, мне это нравится, и мои интересы сходятся с ожиданиями публики, поэтому складывается легкий контакт. Я очень люблю женское сообщество своих почитателей, меня радует, что они общаются не только со мной, но и друг с другом. Не хотелось бы обобщать, но позвольте мне все-таки смело заявить: женщинам нужно общение. Это дает нам ощущение чувства безопасности. Именно поэтому я спокойно показываю свои эмоции и жизнь на публике. Каждый раз, когда я рассказываю о своих уроках, борьбе, сопротивлении, я слышу хор из женских голосов по всему миру, который говорит мне: "Спасибо! И я тоже!" И я люблю этот звук женщин, разделяющих близость. Это прекрасно.

— А вы не задумываетесь о последствиях своих советов, которые даете другим? Не чувствуете ли вы ответственность за философию вашего образа жизни перед ними?

— Хм, все же я не даю советы, я всего лишь рассказываю историю своей жизни, раз за разом. И люди просто могут взять что-то полезное для себя. Хотя, секундочку… Все-таки это не так. Иногда я даю подсказки кому-либо насчет творчества. И мне абсолютно комфортно живется с мыслью, что я раздаю советы насчет писательства, потому что я занимаюсь этим на протяжении десятилетий и смогла уже выучиться за это время некоторым хитростям. Почему бы и не поделиться с кем-то своими знаниями, если это упростит чью-то жизнь? Но я не рассказываю людям, как им стоит лучше проживать их эмоции. Я только открыто говорю о своем путешествии, с надеждой заставить женщин чувствовать себя менее застенчивыми и одинокими, когда дело доходит до их желаний, неудач и устремлений.

— В книге вы совсем немного застрагиваете тему насилия и жестокого обращения мужчин по отношению к женщинам. Могли бы вы поделиться своим мнением о столь популярном в последнее время движении #MeToо? Не кажется ли вам, что это все может иметь не только преимущества, но и недостатки, например, некоторые же спокойно могут использовать это в своих целях.

— Я написала свою книгу в разгар движения #MeToo, и я горжусь, что поддерживаю их идеи, но я проявила осторожность, не включив их философию в свой роман. Эта книга охватывает период времени – середина ХХ века в Америке, — когда лишь немногие женщины имели доступ к идеям равенства, феминизма, социальной справедливости или знали, что есть такое понятие, как сексуальное насилие. Конечно, мои персонажи (легкомысленные юные танцовщицы и шоугелз) не были образованными, и они никогда бы не задумались, что живут в шовинистическом социальном климате, поэтому мне важно было не дать девочкам почувствовать себя преждевременно проснувшимися. Тем не менее это феминистский роман, потому что он был написан феминистской. Книга о пробуждении и о медленном, но устойчивом преимуществе, которое женщина может прочувствовать, особенно с возрастом, дающее ощущение совершенной свободы.

— Чем вы вдохновлялись во время работы над книгой? Я слышала, что перед написанием романа у вас ушло много времени на подготовку, что конкретно вы делали?

— Я потратила многие годы за исследованиями, что позволило мне полностью погрузиться в историю и культуру Нью-Йорка 40-50-х годов. Кроме того, мне посчастливилось встретить многих женщин в 90-х (некоторым из них было около ста лет), которые были готовы открыто говорить со мной о своей жизни в шоу-бизнесе в качестве шоугелз, танцовщиц, актрис и певиц. Они откровенно рассказывали мне про свою очаровательную сексуальную жизнь. Каждое поколение любит думать, что это они первые, кто сделали открытия в сексе, но поверьте мне, эти девяностолетние женщины прошли через довольно безумные приключения. Например, прототипом героини Пэг стала моя двоюродная бабушка Лолли, которой в этом году исполнилось 98 лет. Только Лолли владела гостиницей, а не театральной труппой, но у нее был такой же оптимистичный и прагматичный дух, как у тетушки Пэг.

— Если говорить о ХХI веке, каким вы себе представляете "Город женщин"?