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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

21 августа: память преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких

10:00 20.08.2019
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Религиозные праздники 21 августа
Перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
Первым открыл Соловки как место, словно самим Богом предназначенное для монашеских подвигов, инок Герман – ему их показали рыбаки-поморы. Но остаться там один при всей любви к уединению Герман не решился и поселился на большой земле, на берегу реки Выг. Там его встретил монах Савватий, тоже искавший сугубого уединения и не нашедший его ни в Кирилло-Белозерском монастыре, ни на Валааме. Герман рассказал ему о пустынных островах в Белом море, в двух днях пути от берега, и они поплыли туда вдвоем. Поселились близ Секирной горы, поставили крест, срубили келью и прожили в ней шесть лет.
А когда Савватий умер, успев перед кончиной добраться до материка и причаститься, Герман вернулся на большую землю, и в устье реки Сумы встретил еще одного монаха, искавшего пустынножительства – Зосиму, которому суждено было стать первым Соловецким игуменом. Вместе они благополучно добрались до острова, поставили келью, ограду, завели огород и зажили трудно и скудно, зато молиться им никто не мешал. Было это в 1436 году.
Испытаний на их долю выпало немало. Однажды осенью Герман уплыл на материк за припасами, а вернуться из-за непогоды не смог до весны, и Зосима только чудом не умер зимой от голода. А весной Герман вернулся с мукой, маслом, рыболовной снастью и рыбаком Марком, который захотел разделить с ними уединение и стал их первым учеником и первым монахом новой обители. Потом появились и другие – они приплывали на остров, рубили себе кельи и начинали жить по примеру Зосимы и Германа.
Тогда Зосима построил небольшую церковь в честь Преображения Господня, а в монашеской общине установил строгий устав и послал одного из иноков в Новгород к архиепископу Ионе с просьбой назначить им игумена. Тот прислал к ним иеромонаха Павла, но он не выдержал суровой соловецкой жизни и вскоре вернулся в Новгород. Следующий игумен, Феодосий, тоже. Тогда братия избрала игуменом Зосиму.
А монастырь все рос. Маленькая деревянная Преображенская церковь уже не вмещала всех иноков. Построили Успенский храм, побольше, и перенесли в него мощи преподобного Савватия.
В трудах и молитве игумен Зосима дожил до глубокой старости, а когда в 1478 году умер, похоронили его в гробу, который он сам для себя приготовил.
Житие преподобных Зосимы и Савватия составил соловецкий игумен Досифей – частично по собственным воспоминаниям, частично по рассказам инока Германа, пережившего Зосиму всего на год: в 1479 году игумен послал его по монастырским делам в Новгород, там он и скончался. Отвезти тело покойного на Соловки не смогли из-за распутицы – похоронили у часовни на берегу Свири. Только в 1484 году мощи преподобного Германа перенесли в Соловецкий монастырь и поместили рядом с мощами преподобного Савватия. А после канонизации все они – Савватий, Зосима и Герман — покоились сначала в Преображенском, а потом в Троицком соборе монастыря.
В 1920 году, когда монастырь закрыли, братия спрятала мощи основателей обители, но сотрудники ОГПУ тайник нашли, раки со святыней вскрыли и передали в краеведческий музей при Соловецком лагере особого назначения. В 1940 году, после упразднения лагеря, мощи святых увезли в Центральный антирелигиозный музей в Москву, а потом — в Государственный музей истории религии и атеизма в Казанском соборе Ленинграда, и только в 1990 году вернули церкви. 20 августа 1992 года их торжественно перевезли на Соловки, а 21 августа в монастырском Преображенском соборе было отпраздновано их второе перенесение в этот храм — в тот же самый день, что и первое, в 1566 году.
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