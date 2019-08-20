Замок на вулкане и родина Гарри Поттера. Секретные места Эдинбурга

Эдинбург стал столицей Шотландии почти шесть веков назад, в 1437 году. Сейчас город населяют почти полмиллиона человек, 13 миллионов ежегодно прибывают сюда в качестве туристов. Это второй по популярности — после Лондона — город Великобритании.
Эдинбург стал столицей Шотландии почти шесть веков назад, в 1437 году. Сейчас город населяют почти полмиллиона человек, 13 миллионов ежегодно прибывают сюда в качестве туристов. Это второй по популярности — после Лондона — город Великобритании.
В столице Шотландии мягкий и умеренный климат. Зима обычно теплая, а летом прохладно. Для Эдинбурга характерны частые ливни и туман.
В столице Шотландии мягкий и умеренный климат. Зима обычно теплая, а летом прохладно. Для Эдинбурга характерны частые ливни и туман.
Старый город — исторический центр шотландской столицы — расположен между Эдинбургским замком и Холирудским дворцом. Главная артерия района — Королевская миля, так называют череду средневековых улиц общей протяженностью 1,8 километра.
Именно здесь находятся Королевский музей Шотландии, Эдинбургский университет, а еще старинные дома, пабы и небольшие сувенирные магазины, продающие традиционные килты и виски.
Старый город — исторический центр шотландской столицы — расположен между Эдинбургским замком и Холирудским дворцом. Главная артерия района — Королевская миля, так называют череду средневековых улиц общей протяженностью 1,8 километра.
Именно здесь находятся Королевский музей Шотландии, Эдинбургский университет, а еще старинные дома, пабы и небольшие сувенирные магазины, продающие традиционные килты и виски.
Эдинбургский замок — главная туристическая достопримечательность города. Его построили около тысячи лет назад на вершине Замковой скалы — потухшего вулкана, который был активен 350 миллионов лет назад.
На территории крепости находится старейшее здание города — капелла Святой Маргариты, возведенная в начале XII века.
А еще в замке хранится корона Шотландии и Скунский камень, на котором новоиспеченные шотландские и английские монархи и короновались.
Эдинбургский замок — главная туристическая достопримечательность города. Его построили около тысячи лет назад на вершине Замковой скалы — потухшего вулкана, который был активен 350 миллионов лет назад.
На территории крепости находится старейшее здание города — капелла Святой Маргариты, возведенная в начале XII века.
А еще в замке хранится корона Шотландии и Скунский камень, на котором новоиспеченные шотландские и английские монархи и короновались.
Раньше севернее Эдинбургского замка находилось крупное озеро Нор-Лох, но в конце XVIII века его осушили, чтобы построить Новый город. Сюда постепенно переселились состоятельные горожане.
Сейчас здесь расположены многочисленные магазины, банки, офисы крупных компаний, современные бары и дизайнерские бутики.
Раньше севернее Эдинбургского замка находилось крупное озеро Нор-Лох, но в конце XVIII века его осушили, чтобы построить Новый город. Сюда постепенно переселились состоятельные горожане.
Сейчас здесь расположены многочисленные магазины, банки, офисы крупных компаний, современные бары и дизайнерские бутики.
Собор Святого Эгидия (его еще называют Сент-Джайлс) — одно из самых популярных туристических мест Старого города. В течение 900 лет храм был центром религиозной жизни столицы Шотландии.
Окна церкви украшают витражи с библейскими сюжетами. А еще там похоронены почетные граждане Шотландии — например, основатель пресвитерианства Джон Нокс и писатель Роберт Льюис Стивенсон.
Собор Святого Эгидия (его еще называют Сент-Джайлс) — одно из самых популярных туристических мест Старого города. В течение 900 лет храм был центром религиозной жизни столицы Шотландии.
Окна церкви украшают витражи с библейскими сюжетами. А еще там похоронены почетные граждане Шотландии — например, основатель пресвитерианства Джон Нокс и писатель Роберт Льюис Стивенсон.
Монумент шотландскому философу Дугалду Стюарту, более 40 лет преподававшему в Эдинбургском университете, установлен на холме Кэлтон-хилл.
Монумент шотландскому философу Дугалду Стюарту, более 40 лет преподававшему в Эдинбургском университете, установлен на холме Кэлтон-хилл.
В Эдинбурге есть несколько выставочных залов, старейший из них — Национальная галерея Шотландии. Там хранятся и экспонируются полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Моне и других великих художников.
В Эдинбурге есть несколько выставочных залов, старейший из них — Национальная галерея Шотландии. Там хранятся и экспонируются полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Моне и других великих художников.
В Эдинбурге много музеев, причем не только очевидных, вроде исторических и этнографических, но и необычных. Например, музей "Камера-обскура и мир иллюзий", знакомящий со всеми возможными ошибками зрительного восприятия.
В "Тупике Мэри Кинг" посетителям предлагают прогуляться по подземной улице XVII века, в Музее детства — увидеть игрушки со всего света, а в Шотландском центре наследия виски — узнать все об этом напитке.
В Эдинбурге много музеев, причем не только очевидных, вроде исторических и этнографических, но и необычных. Например, музей "Камера-обскура и мир иллюзий", знакомящий со всеми возможными ошибками зрительного восприятия.
В "Тупике Мэри Кинг" посетителям предлагают прогуляться по подземной улице XVII века, в Музее детства — увидеть игрушки со всего света, а в Шотландском центре наследия виски — узнать все об этом напитке.
Королевский ботанический сад Эдинбурга — один из старейших в Великобритании — основан в 1670 году. На его территории расположены китайский и вересковый сады, пальмовая оранжерея, гербарий.
Королевский ботанический сад Эдинбурга — один из старейших в Великобритании — основан в 1670 году. На его территории расположены китайский и вересковый сады, пальмовая оранжерея, гербарий.
Эдинбург не раз упоминался в кино и литературе. Так, именно здесь происходит действие первой и последней частей книги "Последний дозор" Сергея Лукьяненко. Или, к примеру, в фильме "Иллюзионист" показан Эдинбург 1950-х годов.
Эдинбург не раз упоминался в кино и литературе. Так, именно здесь происходит действие первой и последней частей книги "Последний дозор" Сергея Лукьяненко. Или, к примеру, в фильме "Иллюзионист" показан Эдинбург 1950-х годов.
В одном из кафе на Виктория-стрит известная писательница Джоан Роулинг написала основную часть первой книги о Гарри Поттере. По ее задумке, учебное заведение Хогвартс, где происходят основные события, находится где-то в Шотландии.
В одном из кафе на Виктория-стрит известная писательница Джоан Роулинг написала основную часть первой книги о Гарри Поттере. По ее задумке, учебное заведение Хогвартс, где происходят основные события, находится где-то в Шотландии.