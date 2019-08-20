Замок на вулкане и родина Гарри Поттера. Секретные места Эдинбурга

Эдинбургский замок — главная туристическая достопримечательность города. Его построили около тысячи лет назад на вершине Замковой скалы — потухшего вулкана, который был активен 350 миллионов лет назад.

На территории крепости находится старейшее здание города — капелла Святой Маргариты, возведенная в начале XII века.

А еще в замке хранится корона Шотландии и Скунский камень, на котором новоиспеченные шотландские и английские монархи и короновались.