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РИА Новости
Туризм

Замок на вулкане и родина Гарри Поттера. Секретные места Эдинбурга

08:00 20.08.2019 (обновлено: 14:33 20.08.2019)
1970
Ежегодно в августе столица Шотландии принимает крупнейший в мире фестиваль искусств — Edinburgh Festival Fringe. За три с половиной недели сотни тысяч туристов становятся участниками десятков событий — театральных, оперных, книжных, музыкальных, приходят на многочисленные кинопоказы и выступления военных оркестров. В свободное время гости гуляют по улочкам занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Старого и Нового городов, а также Вест-Энда, преодолевают знаменитую Королевскую милю — череду улиц от дворца Холируд до Эдинбургского замка. Желающие могут заглянуть в Шотландский центр наследия виски и попробовать город на вкус.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Эдинбург стал столицей Шотландии почти шесть веков назад, в 1437 году. Сейчас город населяют почти полмиллиона человек, 13 миллионов ежегодно прибывают сюда в качестве туристов. Это второй по популярности — после Лондона — город Великобритании.

Вид на одну из улиц Эдинбурга
1 из 12

Эдинбург стал столицей Шотландии почти шесть веков назад, в 1437 году. Сейчас город населяют почти полмиллиона человек, 13 миллионов ежегодно прибывают сюда в качестве туристов. Это второй по популярности — после Лондона — город Великобритании.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В столице Шотландии мягкий и умеренный климат. Зима обычно теплая, а летом прохладно. Для Эдинбурга характерны частые ливни и туман.

Вид на Эдинбургский замок
2 из 12

В столице Шотландии мягкий и умеренный климат. Зима обычно теплая, а летом прохладно. Для Эдинбурга характерны частые ливни и туман.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Михалев

Старый город — исторический центр шотландской столицы — расположен между Эдинбургским замком и Холирудским дворцом. Главная артерия района — Королевская миля, так называют череду средневековых улиц общей протяженностью 1,8 километра.

Именно здесь находятся Королевский музей Шотландии, Эдинбургский университет, а еще старинные дома, пабы и небольшие сувенирные магазины, продающие традиционные килты и виски.

Красная телефонная будка на одной из улиц Эдинбурга
3 из 12

Старый город — исторический центр шотландской столицы — расположен между Эдинбургским замком и Холирудским дворцом. Главная артерия района — Королевская миля, так называют череду средневековых улиц общей протяженностью 1,8 километра.

Именно здесь находятся Королевский музей Шотландии, Эдинбургский университет, а еще старинные дома, пабы и небольшие сувенирные магазины, продающие традиционные килты и виски.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Игорь Михалев

Эдинбургский замок — главная туристическая достопримечательность города. Его построили около тысячи лет назад на вершине Замковой скалы — потухшего вулкана, который был активен 350 миллионов лет назад.

На территории крепости находится старейшее здание города — капелла Святой Маргариты, возведенная в начале XII века.

А еще в замке хранится корона Шотландии и Скунский камень, на котором новоиспеченные шотландские и английские монархи и короновались.

Вид на Эдинбургский замок
4 из 12

Эдинбургский замок — главная туристическая достопримечательность города. Его построили около тысячи лет назад на вершине Замковой скалы — потухшего вулкана, который был активен 350 миллионов лет назад.

На территории крепости находится старейшее здание города — капелла Святой Маргариты, возведенная в начале XII века.

А еще в замке хранится корона Шотландии и Скунский камень, на котором новоиспеченные шотландские и английские монархи и короновались.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Раньше севернее Эдинбургского замка находилось крупное озеро Нор-Лох, но в конце XVIII века его осушили, чтобы построить Новый город. Сюда постепенно переселились состоятельные горожане.

Сейчас здесь расположены многочисленные магазины, банки, офисы крупных компаний, современные бары и дизайнерские бутики.

Вид на Эдинбургский замок
5 из 12

Раньше севернее Эдинбургского замка находилось крупное озеро Нор-Лох, но в конце XVIII века его осушили, чтобы построить Новый город. Сюда постепенно переселились состоятельные горожане.

Сейчас здесь расположены многочисленные магазины, банки, офисы крупных компаний, современные бары и дизайнерские бутики.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Собор Святого Эгидия (его еще называют Сент-Джайлс) — одно из самых популярных туристических мест Старого города. В течение 900 лет храм был центром религиозной жизни столицы Шотландии.

Окна церкви украшают витражи с библейскими сюжетами. А еще там похоронены почетные граждане Шотландии — например, основатель пресвитерианства Джон Нокс и писатель Роберт Льюис Стивенсон.

Вид на Собор святого Джайлса и памятник Адаму Смиту в Эдинбурге
6 из 12

Собор Святого Эгидия (его еще называют Сент-Джайлс) — одно из самых популярных туристических мест Старого города. В течение 900 лет храм был центром религиозной жизни столицы Шотландии.

Окна церкви украшают витражи с библейскими сюжетами. А еще там похоронены почетные граждане Шотландии — например, основатель пресвитерианства Джон Нокс и писатель Роберт Льюис Стивенсон.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Михалев

Монумент шотландскому философу Дугалду Стюарту, более 40 лет преподававшему в Эдинбургском университете, установлен на холме Кэлтон-хилл.

Монумент шотландскому философу Дугалду Стюарту на холме Кэлтон-хилл в Эдинбурге
7 из 12

Монумент шотландскому философу Дугалду Стюарту, более 40 лет преподававшему в Эдинбургском университете, установлен на холме Кэлтон-хилл.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В Эдинбурге есть несколько выставочных залов, старейший из них — Национальная галерея Шотландии. Там хранятся и экспонируются полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Моне и других великих художников.

Вид на Виктория стрит в Эдинбурге
8 из 12

В Эдинбурге есть несколько выставочных залов, старейший из них — Национальная галерея Шотландии. Там хранятся и экспонируются полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Моне и других великих художников.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В Эдинбурге много музеев, причем не только очевидных, вроде исторических и этнографических, но и необычных. Например, музей "Камера-обскура и мир иллюзий", знакомящий со всеми возможными ошибками зрительного восприятия.

В "Тупике Мэри Кинг" посетителям предлагают прогуляться по подземной улице XVII века, в Музее детства — увидеть игрушки со всего света, а в Шотландском центре наследия виски — узнать все об этом напитке.

Вид на одну и улиц Эдинбурга
9 из 12

В Эдинбурге много музеев, причем не только очевидных, вроде исторических и этнографических, но и необычных. Например, музей "Камера-обскура и мир иллюзий", знакомящий со всеми возможными ошибками зрительного восприятия.

В "Тупике Мэри Кинг" посетителям предлагают прогуляться по подземной улице XVII века, в Музее детства — увидеть игрушки со всего света, а в Шотландском центре наследия виски — узнать все об этом напитке.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Михалев

Королевский ботанический сад Эдинбурга — один из старейших в Великобритании — основан в 1670 году. На его территории расположены китайский и вересковый сады, пальмовая оранжерея, гербарий.

Городской парк в Эдинбурге
10 из 12

Королевский ботанический сад Эдинбурга — один из старейших в Великобритании — основан в 1670 году. На его территории расположены китайский и вересковый сады, пальмовая оранжерея, гербарий.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Эдинбург не раз упоминался в кино и литературе. Так, именно здесь происходит действие первой и последней частей книги "Последний дозор" Сергея Лукьяненко. Или, к примеру, в фильме "Иллюзионист" показан Эдинбург 1950-х годов.

Вид на одну из улиц Эдинбурга
11 из 12

Эдинбург не раз упоминался в кино и литературе. Так, именно здесь происходит действие первой и последней частей книги "Последний дозор" Сергея Лукьяненко. Или, к примеру, в фильме "Иллюзионист" показан Эдинбург 1950-х годов.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В одном из кафе на Виктория-стрит известная писательница Джоан Роулинг написала основную часть первой книги о Гарри Поттере. По ее задумке, учебное заведение Хогвартс, где происходят основные события, находится где-то в Шотландии.

Вид на Виктория стрит в Эдинбурге
12 из 12

В одном из кафе на Виктория-стрит известная писательница Джоан Роулинг написала основную часть первой книги о Гарри Поттере. По ее задумке, учебное заведение Хогвартс, где происходят основные события, находится где-то в Шотландии.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
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Спортсмены и команды
Шотландия
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