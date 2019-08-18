Актриса Толкалина представила свой режиссерский дебют на фестивале "Короче"

"Я недавно была в Калининграде, где читала поэму Беллы Ахмадулиной, посвященную Пушкину, мы сняли маленький ролик и хотели просто выставить его в инстаграме. У нас изначально ничего не было, только текст Ахмадулиной. В создании этой картины участвовал Гоша Куценко, он дал мне своего звукооператора, который помог свести музыку с голосом", - сказала Толкалина, представляя фильм зрителям.