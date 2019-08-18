Актриса Толкалина представила свой режиссерский дебют на фестивале "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. Актриса Любовь Толкалина представила свой режиссерский дебют "Пушкин 220", в котором она сыграла главную роль, на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде в воскресенье.
"Пушкину в этом году исполнилось 220 лет, у нас была аллюзия на 220 вольт - это в принципе характеристика творчества Пушкина на все времена", - рассказала РИА Новости Толкалина.
Представляя девятиминутный фильм, актриса отметила, что это не совсем фильм, а некая поэтическая атмосфера.
"Я недавно была в Калининграде, где читала поэму Беллы Ахмадулиной, посвященную Пушкину, мы сняли маленький ролик и хотели просто выставить его в инстаграме. У нас изначально ничего не было, только текст Ахмадулиной. В создании этой картины участвовал Гоша Куценко, он дал мне своего звукооператора, который помог свести музыку с голосом", - сказала Толкалина, представляя фильм зрителям.
По сюжету фильма, главная героиня попадает в антикварный магазин, где находит бюст великого русского поэта Александра Пушкина. Держа в руках находку, она продвигается по комнатам, читая стихи Ахмадулиной
Фестиваль проходит в Калининграде с 16 по 18 августа.