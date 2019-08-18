В новосибирском ресторане потушили пожар

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ресторане в центре Новосибирска, где в воскресенье произошел пожар, сообщается на сайте управления МЧС по Новосибирской области.

"В ресторане в Центральном районе Новосибирска ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в ресторане на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска загорелся третий мансардный этаж здания. Возгорание вскоре было локализовано на площади чуть более 160 квадратных метров.