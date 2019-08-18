Джорджи Смит и Burna Boy вместе записали клип

Ролик снимался в Лондоне, исполнительница гуляла в жару по городу со своими друзьями из реальной жизни.

"Для Be Honest Джорджи хотела сделать клип, который бы отражал дух лета – беззаботную дикую радость. Рядом с ней ее друзья – Сандра и Эрин, и такое чувство, что весь мир принадлежит им, а правил не существует", - рассказала режиссер видео Амбер Грейс Джонсон.