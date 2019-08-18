Джорджи Смит и Burna Boy вместе записали клип

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. На YouTube канале английской певицы Джорджи Смит выложен клип на песню Be Honest, который она записала вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy, сообщает Hype Beast.
Ролик снимался в Лондоне, исполнительница гуляла в жару по городу со своими друзьями из реальной жизни.
"Для Be Honest Джорджи хотела сделать клип, который бы отражал дух лета – беззаботную дикую радость. Рядом с ней ее друзья – Сандра и Эрин, и такое чувство, что весь мир принадлежит им, а правил не существует", - рассказала режиссер видео Амбер Грейс Джонсон.
Композиция Be Honest – первый трек певицы после выхода дебютного альбома Lost & Found в прошлом году.
Смит – лауреат и номинант нескольких музыкальных премий. В декабре номинировалась на "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".
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