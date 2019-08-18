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РИА Новости

Полиция в Гонконге потребовала от протестующих разойтись

17:58 18.08.2019 (обновлено: 18:14 18.08.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ГОНКОНГ, 18 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга предупредила антиправительственных демонстрантов немедленно прекратить "нелегальные" действия и покинуть район комплекса правительственных зданий.
"Полиция требует протестующих немедленно прекратить нелегальные действия и покинуть район", - говорится в опубликованном заявлении.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, большая группа демонстрантов собралась возле комплекса правительственных зданий в районе Адмиралтейство. Собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес полиции, светят лазерами в сторону здания, некоторые стучат зонтами по ограждениям, установленным вокруг здания, однако радикальных действий не предпринимают.
В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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