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РИА Новости
Культура

Умер певец Аскер Махмудов

17:20 18.08.2019 (обновлено: 17:30 18.08.2019)
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Аскер Махмудов в клипе "Город мой Орджоникидзе"
Аскер Махмудов в клипе Город мой Орджоникидзе
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Народный артист Северной Осетии, певец Аскер Махмудов умер в Сочи на 73-м году жизни. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на Министерство культуры республики.
Махмудов запомнился слушателям в первую очередь композицией "Город мой Орджоникидзе" и песней "Мадина" на осетинском языке. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила восемь его сольных пластинок. За годы творчества Махмудов успел поработать с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий.
Певец снялся в музыкальных фильмах "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе", "Золотая свадьба". Он также принимал участие в советских передачах "Шире круг", "Утренняя почта", "С песней по жизни".
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КультураСочиСеверная Осетия
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