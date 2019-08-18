Умер певец Аскер Махмудов

Махмудов запомнился слушателям в первую очередь композицией "Город мой Орджоникидзе" и песней "Мадина" на осетинском языке. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила восемь его сольных пластинок. За годы творчества Махмудов успел поработать с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий.