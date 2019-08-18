Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T16:41Z
https://ria.ru/20190818/1557616838.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_ab33c05e003f469bd030b1af90843d13.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Суданская оппозиция определилась с кандидатами в суверенный совет страны

16:41 18.08.2019
261
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Суданская оппозиция определилась с именами своих пяти кандидатов в суверенный совет Судана, который станет высшим органов власти в стране на переходный период, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.
Так, по данным информированных собеседников телеканала, в суверенный совет от оппозиции войдут: ученый и активист оппозиции Айша Муса, журналист Мухаммед аль-Фекки, ученый Садек Таур, юрист Таха Усман, и один из бывших лидеров партии "Аль-Умма" ("Нация") Хасан Шейх Идрис.
В эти минуты по сообщению телеканала, в Республиканском дворце в Хартуме между военными и оппозицией проходят переговоры по кандидатуре 11 члена суверенного совета. Его должны выбрать общим голосованием.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
17 августа, 15:16Ситуация в Судане
Военсовет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 – выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Уже известно, что суверенный совет - высший орган власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Ожидается, что полный состав суверенного совета может быть назван в воскресенье.
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
17 августа, 22:06РИА Новости
Лидер военного совета Судана станет главой высшего органа власти
Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
17 августа, 19:25Ситуация в Судане
ООН готова способствовать переходному процессу в Судане
200000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
РИА
Новости
Хасан Роухани
Военное присутствие США не идет Афганистану на пользу, считает Роухани
Автомобиль полиции в Великобритании
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге протестующие провоцируют полицию у здания заксобрания
Лента
новостей
Украинский военный
Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Макрону нужна встреча с Путиным, чтобы укрепить позиции, считает эксперт
Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш
Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек
Полицейский в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
В больницы в секторе Газа не поступали пострадавшие от авиаудара Израиля
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек
Сотрудники полиции
СМИ сообщили подробности убийства семьи под Ульяновском
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Власти помогут организовать похороны убитой в Ульяновской области семьи
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В МЧС уточнили площадь пожара на мазутном озере в Самаре
Сотрудники полиции
СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
22:09Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском
22:02Российские военные зафиксировали 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:00Силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния