Суданская оппозиция определилась с кандидатами в суверенный совет страны

КАИР, 18 авг - РИА Новости. Суданская оппозиция определилась с именами своих пяти кандидатов в суверенный совет Судана, который станет высшим органов власти в стране на переходный период, сообщает телеканал Суданская оппозиция определилась с именами своих пяти кандидатов в суверенный совет Судана, который станет высшим органов власти в стране на переходный период, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

Так, по данным информированных собеседников телеканала, в суверенный совет от оппозиции войдут: ученый и активист оппозиции Айша Муса, журналист Мухаммед аль-Фекки, ученый Садек Таур, юрист Таха Усман, и один из бывших лидеров партии "Аль-Умма" ("Нация") Хасан Шейх Идрис.

В эти минуты по сообщению телеканала, в Республиканском дворце в Хартуме между военными и оппозицией проходят переговоры по кандидатуре 11 члена суверенного совета. Его должны выбрать общим голосованием.

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.

Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 – выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Уже известно, что суверенный совет - высший орган власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Ожидается, что полный состав суверенного совета может быть назван в воскресенье.

Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).