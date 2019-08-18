В Якутии не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ

ЯКУТСК, 18 авг – РИА Новости. Предельные концентрации химических веществ в воздухе в Якутии из-за лесных пожаров не превышены, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В эти дни в ряде районов Якутии сильная задымленность от лесных пожаров. В выходные в соцсетях разошлись фото и видео сильного задымления от жителей Верхоянского района, куда из Якутска из-за плохой видимости неделю не летают самолеты.

"Восемнадцатого августа по республике исследованы 11 проб атмосферного воздуха по показателям: оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота в четырех районах (Верхоянском, Томпонском, Сунтарском, Нерюнгринском районах), превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено", - рассказали в пресс-службе.

Обращений за медпомощью в связи с задымленностью за прошедшие сутки не было. "Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.