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РИА Новости

В Якутии не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ

16:23 18.08.2019
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© Александр КряжевДым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров
© Александр Кряжев
ЯКУТСК, 18 авг – РИА Новости. Предельные концентрации химических веществ в воздухе в Якутии из-за лесных пожаров не превышены, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В эти дни в ряде районов Якутии сильная задымленность от лесных пожаров. В выходные в соцсетях разошлись фото и видео сильного задымления от жителей Верхоянского района, куда из Якутска из-за плохой видимости неделю не летают самолеты.
"Восемнадцатого августа по республике исследованы 11 проб атмосферного воздуха по показателям: оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота в четырех районах (Верхоянском, Томпонском, Сунтарском, Нерюнгринском районах), превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено", - рассказали в пресс-службе.
Обращений за медпомощью в связи с задымленностью за прошедшие сутки не было. "Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что дожди потушили часть лесных пожаров в Верхоянском районе.
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